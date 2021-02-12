鄭文燦親下廚煎荷包蛋 年初一陪平鎮警圍爐國年

今天是農曆大年初一，各地警察機關持續執行加強重要節日安全維護工作，桃園市長鄭文燦馬不停蹄，大年初一中午接連造訪平鎮警分局建安、龍岡派出所陪員警圍爐過年，還下廚煎荷包蛋慰勉辛苦的警察同仁，氣氛溫馨。

鄭文燦說，當家家戶戶在圍爐歡慶團圓時，全國各地的警察同仁犧牲過年與家人團聚的機會，仍要忙著疏導交通、處理事故及防制犯罪發生，感謝桃警團隊堅守崗位，也投入防疫工作，讓桃園市民都能安心過年。