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鄭文燦親下廚煎荷包蛋 年初一陪平鎮警圍爐國年
今天是農曆大年初一，各地警察機關持續執行加強重要節日安全維護工作，桃園市長鄭文燦馬不停蹄，大年初一中午接連造訪平鎮警分局建安、龍岡派出所陪員警圍爐過年，還下廚煎荷包蛋慰勉辛苦的警察同仁，氣氛溫馨。
鄭文燦說，當家家戶戶在圍爐歡慶團圓時，全國各地的警察同仁犧牲過年與家人團聚的機會，仍要忙著疏導交通、處理事故及防制犯罪發生，感謝桃警團隊堅守崗位，也投入防疫工作，讓桃園市民都能安心過年。
桃園市警察局局長陳國進、平鎮警分局長李建民、立委鄭運鵬、市議員莊玉輝與楊家俍等人也陪同鄭文燦到分局派出所慰訪發紅包，鄭還親自到廚房關心上菜情形，還忍不住技癢煎了幾顆荷包蛋，幫員警加菜，希望員警都能吃飽穿暖，新的一年繼續為桃園治安打拚。
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