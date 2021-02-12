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大年初一 竹縣長楊文科隆聖宮祈福發紅包

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科也前往竹東分局富興派出所慰問春節值勤的警員，並發放紅包，感謝執行勤務警方同仁認真守護地方。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科也前往竹東分局富興派出所慰問春節值勤的警員，並發放紅包，感謝執行勤務警方同仁認真守護地方。記者陳斯穎／攝影

今天是大年初一，許多民眾到廟裡拜拜走春，新竹縣長楊文科與太太甘秀美偕同縣府團隊、峨眉99歲書法大師楊雲貴，今天也一同到峨眉鄉富興村隆聖宮祈福，並發放福袋紅包給民眾，祝福鄉親新年快樂。

雖疫情仍在，但廟方已全面做好防疫措施，讓民眾安心參拜，楊文科也在客家八音團峨眉采秀八音團演奏的音樂聲中，向隆聖宮主神關聖帝君祈求，新的一年風調雨順，縣府「五支箭」、「十大交通建設」、「老中青幼通通照顧」等政策持續順利推動，為竹縣未來30年的榮景打拚，不少民眾排隊領取紅包，討個牛年吉利。

楊文科也前往竹東分局富興派出所慰問春節值勤的警員，並發放紅包，感謝執行勤務警方同仁認真守護地方，讓鄉親渡過一個平安、順心、安心的好年，接著與前縣長邱鏡淳一行人前往彌勒大道大自然文化世界走春參拜，也邀請民眾春節假期到竹縣走走，暢遊各景點。

新竹縣長楊文科今天也到峨眉鄉富興村隆聖宮祈福，並發放福袋紅包給民眾，祝福鄉親新年快樂。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天也到峨眉鄉富興村隆聖宮祈福，並發放福袋紅包給民眾，祝福鄉親新年快樂。記者陳斯穎／攝影

楊文科 紅包 春節

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