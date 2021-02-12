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鄭文燦年初一慰訪警消、醫護 春節廣發「必桃令」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
今天大年初一，市長鄭文燦一早先到八德茄苳消防分隊慰訪春節執勤的消防弟兄。記者張裕珍／攝影
今天大年初一，市長鄭文燦一早先到八德茄苳消防分隊慰訪春節執勤的消防弟兄。記者張裕珍／攝影

桃園市長鄭文燦過年不得閒，昨天除夕夜透過線上圍爐方式和防疫旅館入住者一起話家常，還玩抽紅包遊戲，互動熱絡，今天大年初一，分別前往八德茄苳消防分隊、國軍桃園總醫院慰勞春節值班的警消與醫護人員，並發送新春福袋，鄭也說，他透過臉書發出「必桃令」，歡迎大家來桃園走春、訪友，當然還是要記得勤洗手、戴口罩。

鄭文燦今早先到八德茄苳消防分隊慰訪春節執勤的消防弟兄，由於桃園市今年1月緊急救護量破萬件，創歷年單月最高紀錄，茄苳分隊1月份救護量315件，比去年月平均救護量245件成長了28％，執行新冠肺炎勤務量也是消防局前3名，鄭特別前來慰問。

鄭文燦表示，以往大年初一都到廟宇上香祈福，今年因為疫情取消走春祈福行程，因此自己在新春期間，決定到消防局、警察局與醫院等單位慰問，茄苳消防分隊距衛福部桃園醫院很近，也擔負許多防疫勤務，救災救護都要24小時隨時待命，相當辛苦。

接著11點，鄭前往龍潭的國軍桃園總醫院醫療大樓，在院長林致穎、總值日官李建達等人陪同下，參訪院內護理之家與病房區，慰勞過年值班的醫護人員，該院在部桃專案協助收治轉診10名病患，也執行居家隔離者採檢1354人，全院一般病床523床，今年春節期間開放349床，並維持急診24小時醫療服務，鄭也親自致謝並致贈禮品。

鄭文燦說，今年除夕、大年初一並無出現急診擠爆情形，且流感比例大幅下降，代表徹底防疫達成一定效果，希望大家今年可以過得更平安健康，他也發出「必定要來桃園的必桃令」，並說疫後將推出各項振興復甦計畫，讓大家看到桃園強韌的生命力。

今天大年初一，市長鄭文燦一早先到八德茄苳消防分隊慰訪春節執勤的消防弟兄。記者張裕珍／攝影
今天大年初一，市長鄭文燦一早先到八德茄苳消防分隊慰訪春節執勤的消防弟兄。記者張裕珍／攝影
今天大年初一，市長鄭文燦一早先到八德茄苳消防分隊慰訪春節執勤的消防弟兄。記者張裕珍／攝影
今天大年初一，市長鄭文燦一早先到八德茄苳消防分隊慰訪春節執勤的消防弟兄。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 春節 醫護人員

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