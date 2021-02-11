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化兵群助桃園防疫大消毒 鄭文燦送福袋感謝
桃園市長鄭文燦今天中午前往陸軍33化學兵群，慰問和感謝部桃事件發生後33化學兵群支援環保局進行全市公共場所大消毒防疫，鄭表示，33化兵群在第一時間出動支援環保局消毒勤務，協助醫院、社區及學校進行大規模消毒，也協助社區、市場以及公共場所消毒，降低環境汙染風險，讓民眾安心。
鄭文燦前往中壢區的33化兵群營區，發放牛年福袋給值勤官兵，代表市民致贈春節禮物向國軍官兵致謝，並祝陸軍第6軍團、33化兵群國軍弟兄春節快樂，由陸軍6軍團指揮官鍾樹明中將代表接受和致謝。
鍾樹明中將表示，軍隊存在的目的就是平時救災、戰時作戰，疫情爆發以來，軍方全力支援市府防疫作為，後續市府有任何需要，6軍團及33化兵群仍將全力支援消毒防疫工作。
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