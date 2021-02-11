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鄭文燦巧遇部桃最美護理師 部桃年後分階段恢復營運

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左三）由部桃副院長王偉傑（右一）陪同向部桃部分門、急診值班醫護人員贈福袋加油，表示過年後分階段恢復營運。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）由部桃副院長王偉傑（右一）陪同向部桃部分門、急診值班醫護人員贈福袋加油，表示過年後分階段恢復營運。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦趁除夕空檔，今天中午前前往衛福部桃園醫院向部分門、急診留值班醫護人員贈福袋加油、視察部桃恢復營運前準備工作，鄭文燦說，部桃正在進行年後恢復營運前準備工作，等中央疫情指揮中心審查營運計畫通過，預定過年後分階段恢復營運。

鄭文燦由部桃副院長王偉傑陪同，走訪10樓病房及急診室慰問部分值班醫護人員、行政人員，發送福袋感謝，鄭在急診室巧遇被稱部桃「最美護理師」葉佳燕，葉之前在臉書PO文「我是衛生福利部桃園醫院急診護理師，我引以為榮，以急診團隊為榮」，引起媒體報導，鄭文燦特別親筆寫信向葉佳燕加油打氣。

鄭市長巧遇葉佳燕時「2人終於見面」，鄭表示有寫信向葉加油鼓勵，急診護理長介紹葉是「急診最重要的中堅分子」，鄭文燦與葉佳燕及醫護合影留念、並鼓勵「加油」。

鄭文燦表示，部桃在除夕及過年期間，保留部分醫護及行政人員，開放內、外科小規模門診，並進行過年後啟動營運準備工作，過年後分階段恢復營運時，不只要環境清零、重要是設備要完成測試，原部桃病人依防疫採取一人一室照護，醫護人員等待恢復營運，士氣很好，也想盡快回到工作崗位醫療照護工作。

聽到王偉傑談到接受5次採撿，有的護理人員更達6次採檢十分辛苦，鄭文燦說，部桃防疫期間，醫護歷經5、6次以上，「醫護人員這個月經歷職業生涯最難忘的一個月」，十分辛苦，部桃防疫戰爭，市府支持醫護、當他們的後盾。

桃園市長鄭文燦（左）訪視部桃急診室與「最美護理師」葉佳燕（右）2人相見歡，葉臉書PO文引起鄭寫信加油。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）訪視部桃急診室與「最美護理師」葉佳燕（右）2人相見歡，葉臉書PO文引起鄭寫信加油。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）慰問部桃急診病人及家屬贈送福袋打氣，祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）慰問部桃急診病人及家屬贈送福袋打氣，祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影

部桃 鄭文燦

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