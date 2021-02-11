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慰問桃榮醫護發福袋 鄭文燦：春節不探病過年後調整

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）慰問台北榮民總醫院桃園分院值班醫護人員，發放福袋禮物，感謝春節守護民眾健康。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）慰問台北榮民總醫院桃園分院值班醫護人員，發放福袋禮物，感謝春節守護民眾健康。記者曾增勳／攝影

今天除夕，桃園市長鄭文燦今天上午前往台北榮民總醫院桃園分院，向值班的醫護人員發放福袋等禮物慰問，感謝春節期間醫護人員犧牲與家人團聚時間，堅守崗位守護民眾健康，鄭文燦說，桃園11家責任醫院聯防會議決定春節不探病規定，若有特殊或人道情況則彈性調整，降低醫護負擔，是否調整將在過年後召開11家責任留院聯防會議決定。

鄭文燦在除夕前往台北榮民總醫院桃園分院慰問，由分院長盧星華等人陪同，走訪該院負壓隔離病房、洗腎中心、ICU加護病房及急診室，向值班醫護人員贈送福袋及手工皂等禮品慰問辛勞，向節堅守崗位的醫護人員致謝，鄭也透過電話向該院秋冬篩檢肺炎隔離的李姓長輩問候，請李安心養病、健康出院，他也向洗腎的袁姓患者發福袋祝福新年。

鄭文燦表示，桃園11家責任醫院聯防會議決定春節不探病規定，若有特殊或人道情況彈性調整，降低醫護負擔目前各醫院防疫門診，若有症狀出現或呼道症狀的民眾，由醫師判斷送交採檢，並追蹤社區是否有潛在疫情，從防疫門診可了解幫助桃園地區的公共健康狀況。

他說，榮總桃園分院在急重症、老人醫學、護理照護做得很好，在健保給付成長表現良好，提供全市醫療院所及榮民之家後送支援，配合社區民眾需求照護，這次防疫工作，桃榮是責任醫院與市府配合密切，市府募集物資及防疫獎金，給予醫護團隊更大支持和鼓勵，慰問醫護人員照顧、陪伴病人度春節，病人不孤單，病人權利有保障。

桃園市長鄭文燦（中）慰問台北榮民總醫院桃園分院值班醫護人員，發放福袋禮物，感謝春節守護民眾健康。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）慰問台北榮民總醫院桃園分院值班醫護人員，發放福袋禮物，感謝春節守護民眾健康。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）由台北榮民總醫院桃園分院長盧星華（左）陪同探視洗腎等住院病患安心養病和發福袋祝賀新年。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）由台北榮民總醫院桃園分院長盧星華（左）陪同探視洗腎等住院病患安心養病和發福袋祝賀新年。記者曾增勳／攝影

醫護人員 鄭文燦 春節

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