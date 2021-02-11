部桃感染風險解除 屏東熱博開放飲食專區

本月6月登場的屏東博帶博覽會，因中央流行疫情指揮中心評估部立桃園醫院持續感染風險解除，防疫措施也隨之因應調整，針對園區面積近30公頃，入園動輒半天以上時間，確實有飲食需求，縣府在疫情指揮中心同意下，即日起設置3處專屬用餐休息區，由專人駐點管理，設隔板桌子並隨時消毒清潔，讓民眾在安全社交距離下用餐。

縣府農業處長鄭永裕表示，在部桃風險尚未解除前，進入熱博園區的防疫作原採取實聯制總量管制及量測體溫，且在園區內必須全程戴口罩、勤洗手，禁止飲食（除喝水外）、不試吃、不邊走邊吃，但園區範圍廣達30公頃，民眾無法在短時間內離場飲食，紛紛建議設置飲食專區；在部桃風險宣佈解除後，縣府修正園區的防疫計畫，即日起設置飲食專區。

他說，3處飲食專區在人潮聚集熱點區以外的地區設置，每區都有專人駐點管理，內部桌子均以設置隔板，隨時消毒清潔，民眾用餐完後應離座，保持安全距離飲食；入園測量體温異常者一律禁止進入，園區內需全程配戴口罩，除飲食專區外均禁止飲食，經勸導不聽者將予以開罰。本活動場域設有電子圍籬，凡居家檢疫、居家隔離及自主健康管理期間者請勿入園，以免違反防疫規定。