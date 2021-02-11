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部桃感染風險解除 屏東熱博開放飲食專區
本月6月登場的屏東博帶博覽會，因中央流行疫情指揮中心評估部立桃園醫院持續感染風險解除，防疫措施也隨之因應調整，針對園區面積近30公頃，入園動輒半天以上時間，確實有飲食需求，縣府在疫情指揮中心同意下，即日起設置3處專屬用餐休息區，由專人駐點管理，設隔板桌子並隨時消毒清潔，讓民眾在安全社交距離下用餐。
縣府農業處長鄭永裕表示，在部桃風險尚未解除前，進入熱博園區的防疫作原採取實聯制總量管制及量測體溫，且在園區內必須全程戴口罩、勤洗手，禁止飲食（除喝水外）、不試吃、不邊走邊吃，但園區範圍廣達30公頃，民眾無法在短時間內離場飲食，紛紛建議設置飲食專區；在部桃風險宣佈解除後，縣府修正園區的防疫計畫，即日起設置飲食專區。
他說，3處飲食專區在人潮聚集熱點區以外的地區設置，每區都有專人駐點管理，內部桌子均以設置隔板，隨時消毒清潔，民眾用餐完後應離座，保持安全距離飲食；入園測量體温異常者一律禁止進入，園區內需全程配戴口罩，除飲食專區外均禁止飲食，經勸導不聽者將予以開罰。本活動場域設有電子圍籬，凡居家檢疫、居家隔離及自主健康管理期間者請勿入園，以免違反防疫規定。
縣府依據中央疫情指揮中心規定將原來的承載量減半，屏東熱博會同一時段承載量，以面積30萬平方公尺，每人社交距離1.5公尺計算，園區內承載量為13萬人，依規定降到50%，就是6.5萬人，現場依據電信公司提供人流數據，發現超過上限時，啟動暫停入園半小時，提醒遊客年節期間來熱博可先於官網登錄資料，不但可以加速入園作業，並且在熱博官網查詢入園人流總量管制燈號：綠燈（人潮正常）、黃燈（人潮略多）、紅燈（人潮擁擠─入園管制中），出發前就可掌握狀況。
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