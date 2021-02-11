移民署春節不打烊 助外籍人士、新住民各項便民服務

內政部移民署新竹專勤隊表示，春節期間大多數公務機關全都休假暫停辦公，但為了服務在台灣的外籍人士或新住民過年期間也能取得服務，移民署仍會協助外籍人士辦理護照遺失證明，或逾期停居留出國協助，各縣市專勤隊也維持辦理收容手續，讓服務在春節也不打烊。

專勤隊表示，從10日至16日為春節連續假期期間，但如果外籍人士有護照遺失的問題，於春節期間仍可向移民署各縣市專勤隊或各機場國境隊報案取得證明，以向駐華機構補發護照或核發旅行文件，經發給新護照或旅行文件後，如需於春節期間出國者，可至機場向移民署國境隊辦理手續後出國。

各縣市專勤隊對所查獲的失聯移工，除立即辦理收容手續外，也會協助通知其親友相關訊息，另有關受理民眾檢舉失聯移工、人口販運、虛偽結婚或跨國非法婚姻媒合廣告案件，均有工作人員全天候為民眾協助處理。

外籍人士或沒有設籍台灣的國民，如果單純逾期停、居留3個月以內，想要在春節期間離境，可改至機場經移民署國境隊辦理裁罰手續後出國，國境隊也會盡量給予相關協助；移民署以服務不打烊的目標，希望在春節期間，也讓外籍人士能順利過年。