宣導行車事故處理流程 苗栗縣警局印製國、客語對照版

苗栗縣警察局因應轄區的客家庄特性，今年特別以國語、客語的對照版本設計宣導資料「行車事故處理流程圖─當事人篇」，流程圖指引民眾萬一發生事故時的處理方式，在苗栗縣內的火車站、公車站、高鐵站、旅遊服務中心及警察分駐所、派出所都可索取。

苗栗縣警局指出，流程圖提醒民眾如果發生輕微交通事故，無人受傷且汽車尚能行駛時，應把握放、打、劃、移、等5大處理原則，避免發生第二次交通事故，並說明警方可提供當事人登記聯單、道路交通事故現場圖、照片及初步分析研判表等資料。