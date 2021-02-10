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桃園機場捷運運量砍半 鄭文燦：服務不打折

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市長鄭文燦今前往機場捷運A17領航站慰勉春節期間值勤人員。圖／桃園市政府提供
市長鄭文燦今前往機場捷運A17領航站慰勉春節期間值勤人員。圖／桃園市政府提供

受新冠肺炎衝擊，本該是滿載出國、返鄉旅客的桃園機場捷運冷冷清清，市長鄭文燦今前往A17領航站慰勉春節期間值勤人員，提及機捷日運量只剩4萬多，不及前年高峰期8萬多人，不過春節期間捷運不打烊、防疫沒假期，服務也不打折扣，請旅客放心。

機捷是桃園國際機場重要聯外交通工具，但受機場出入境人數銳減影響，機捷運量也大幅下滑，桃園捷運公司董事長劉坤億今天說，機場最近1周平均每日入出境人數為入境819人、出境661人，除夕到初五機場入出境預估不到2千人，比去年銳減99%。

鄭文燦今天趁小年夜，在桃捷董事長劉坤億、總經理蒲鶴章的陪同下前往桃捷A17站替同仁加油打氣，他說，包括維修、站務、清潔、保全、捷警各方面的員工，感謝他們在春節期間留守的辛勞，春節期間機場捷運不打烊，一樣會提供乘客最好的服務。

桃捷公司指出，為了配合防疫政策及春節期間旅遊人潮，桃捷防疫再升級，除了嚴格執行執勤同仁每天戴口罩、量體溫，也實施司機員值班人員分區休息，定時消毒休息室及個人位置，並在駕駛室設置「防護用品包」等提高第一線工作人員執勤時防護。

鄭文燦今天也肯定，桃園捷運公司去年2月起開始的各項超前部署防疫對策，包含車站單一入口引導、紅外線體溫偵測，強制戴口罩、定期消毒等都做得好，桃捷也進行分組編制，就是說不管任何1組人員，至少都2組以上，確保有人力可以替代。

鄭視察時也致贈「大吉大利」水果禮盒與「春回大地」福袋給執勤同仁，強調雖然運量減半，但是服務不打折，謝謝桃捷團隊用心最好防疫細節，春節期間捷運不打烊、防疫沒假期，當然場站人員的安全、乘客的安全，桃園捷運公司會把它放第一位。

鄭文燦也強調，現在大致上桃園是安全的，部桃也是乾淨的，但不代表說防疫已經結束，秋冬防疫專案會一直做到2月底，並說若有外縣市親友打電話問說桃園到底怎麼樣，「桃園現在是正常的，桃園現在是可以過正常的生活」，相信會逐步恢復信心。

市長鄭文燦今前往機場捷運A17領航站慰勉春節期間值勤人員。圖／桃園市政府提供
市長鄭文燦今前往機場捷運A17領航站慰勉春節期間值勤人員。圖／桃園市政府提供

機場捷運 桃捷 春節

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