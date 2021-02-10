新竹市府攜手國研院 合製動畫重現六燃新竹廠

日本海軍第六燃料廠新竹支廠是台灣現存最大規模的二戰軍事工業遺址建築群，新竹市政府為了讓民眾認識六燃歷史，與國研院合作製作動畫，重現古蹟與早期生活樣貌。

新竹市長林智堅日前在臉書以「最新的六燃動畫，你看過了嗎」為題，分享一部動畫片，內容呈現的是位在新竹市建美路上日本海軍第六燃料廠新竹支廠（簡稱六燃）遺址的相關故事。

林智堅指出，六燃在日治時期是日本海軍的燃料廠，是世界上少有保存完整的二戰遺址，戰後變成眷村「忠貞新村」，屋中屋的型態見證眷村居民早期克難、但互相扶持的生活，是認識台灣歷史的重要基地。

林智堅表示，新竹市政府與國研院國網中心合作，以六燃為示範，利用「點雲技術」建立3D模型，重現六燃廠房與眷舍的樣子，並且製作了一支動畫，希望藉此讓更多民眾一起了解新竹歷史。

國研院國網中心在臉書粉絲專頁的貼文中提到，若要幫一棟實際存在建築物建構立體模型，必須用光學雷達掃描建築物的立體資訊，再結合照片的顏色或用人工的方式上色，即可建構出實際建築物的立體模型，這種有數百萬到數10億個帶有三維座標的點資訊，就是「點雲運算技術」，未來能廣泛應用在古蹟維護、建築工程、自動駕駛與數位城市等。

據新竹市政府文化局提供新聞資料，六燃是二戰時日本在台灣設置的第六座海軍燃料廠，主要任務是生產提升戰機燃油性能之異辛烷，戰後新竹六燃由國軍接收，西元1949年起利用工業遺構與周邊土地有機發展成整片眷村「忠貞新村」，廠區範圍內存留之廠房與眷舍，是台灣現存最大規模的二戰軍事工業遺址建築群。

竹市文化局表示，為了重現「日本海軍燃料廠新竹支廠」當年廠房建築、歷史文化及眷舍巷弄間的趣味，市府特別製作了動畫影片，希望能讓市民們以輕鬆有趣的方式認識六燃廠的歷史及建築特色。

竹市文化局表示，對六燃有興趣的民眾，也可到位在六燃旁的「大煙囪下的家」參觀，館內有雞舍及互動感遊戲可以體驗，開放參觀資訊可上臉書「大煙囪下的家 Home under the Big Chimney」查詢。