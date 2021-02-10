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初一到初五持續上工 桃市拚過年前完成739校消毒

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
部桃專案雖告一段落，但防疫無假期，桃園市環保局將從大年初一到初五請各區清潔隊調派輪值消毒人力，將在開學前完成全桃園739間學校環境消毒，化學兵也將支援。圖／桃園市環保局提供
部桃專案雖告一段落，但防疫無假期，桃園市環保局將從大年初一到初五請各區清潔隊調派輪值消毒人力，將在開學前完成全桃園739間學校環境消毒，化學兵也將支援。圖／桃園市環保局提供

桃園疫情受全國矚目，市府環保局近月攜手與國軍33化兵群完成2輪全市大消毒工作，讓大家安心團圓過好年，市府環保局長呂理德說，部桃專案雖告一段落，但防疫無假期，從初一到初五各區清潔隊仍調派輪值消毒人力，將在開學前完成全桃園739間學校環境消毒，市長鄭文燦也指示環保局發給相關人員3到5千元不等禮券致謝。

呂理德今天在防疫會議上報告提到，自部桃專案成立以來，1月21日至2月2日聯手國軍33化兵群完成第1輪部桃專案環境消毒工作，針對確診者足跡與400處熱點等擴大清消範圍，2月3日起針對桃園34個生活圈、450個里再進行全面消毒，今天將全數完成。

由於高中職以下學校延至2月22日開學，呂理德也提到，從大年初一（12日）至19日，市府環保局與國軍將合作展開校園消毒工作，於開學前針對桃園市739間高中職以下含幼兒園學校的周遭環境、校內戶外開放民眾休憩空間，包括運動場、洗手檯、廁所等加強執行環境消毒作業，非營利的36家幼兒園則將提早到2月17日前完成。

呂理德也說明，357間私立幼兒園內部環境已請教育局協助宣導園方自行擦拭消毒，36間非營利幼兒園，市府會在17日開學前完成校園消毒，其餘375間高中職以下學校消毒，環保局將請33化兵群支援消毒桃園、中壢、蘆竹、龜山及楊梅等120間學校。

消毒工作一波接一波，市長鄭文燦有感防疫消毒人員相當辛苦，特別指示環保局擬定防疫消毒隊員獎勵計畫，市府環保局今天簡報指出，目前編組共有173名防疫消毒隊員，考量實際從事作業辛勞程度，擬核予經常性出勤者約133人每人5千元禮券獎勵，其餘核給3千元禮券獎勵，相關費用先由環保局代墊，並已申請中央補助。

部桃專案雖告一段落，但防疫無假期，桃園市環保局將從大年初一到初五請各區清潔隊調派輪值消毒人力，將在開學前完成全桃園739間學校環境消毒，化學兵也將支援。圖／桃園市環保局提供
部桃專案雖告一段落，但防疫無假期，桃園市環保局將從大年初一到初五請各區清潔隊調派輪值消毒人力，將在開學前完成全桃園739間學校環境消毒，化學兵也將支援。圖／桃園市環保局提供
部桃專案雖告一段落，但防疫無假期，桃園市環保局將從大年初一到初五請各區清潔隊調派輪值消毒人力，將在開學前完成全桃園739間學校環境消毒，化學兵也將支援。圖／桃園市環保局提供
部桃專案雖告一段落，但防疫無假期，桃園市環保局將從大年初一到初五請各區清潔隊調派輪值消毒人力，將在開學前完成全桃園739間學校環境消毒，化學兵也將支援。圖／桃園市環保局提供

幼兒園 國軍

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