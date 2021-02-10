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外送員發起取消餐點送暖 讓龍潭、平鎮弱勢多一餐

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
外送員將取消單餐點送至龍潭愛心冰箱。記者高宇震／攝影
外送員將取消單餐點送至龍潭愛心冰箱。記者高宇震／攝影

新冠肺炎去年起肆虐全球，帶動外送平台興起，桃園市龍潭、平鎮區有群外送員與當地愛心冰箱合作，將原本可能遭浪費的外送取消單餐點送至愛心冰箱，再由志工一一交到低收入戶、街友手中，讓弱勢每周「多一餐」溫飽，也希望透過行動傳遞來自社會的溫暖。

發起人、外送員陳彥融表示，當初原本只是想找清潔工打掃家裡，聽聞龍潭愛心冰箱是由一群20幾人的在地善心清潔工，靠著每月微薄收入租下貨櫃屋倉庫做為站點組織而成，讓他深受感動於是也加入了社團，並開始以「雇用自己」的方式，每月擠出6小時打掃自己的住家，換算成工資2000多元捐給愛心冰箱。

去年5月加入熊貓外送（foodpanda）後，首次遇到有客人遲遲未領取餐點使訂單遭取消，他將餐點分送給其他外送員，但大家各自挑選完喜愛的餐點後，仍有食物被剩下丟棄，讓他感到相當可惜，於是萌生了將取消餐點送到愛心冰箱的想法。

此想法透過外送員群組廣發消息，愈來愈多外送員投入善行，陳彥融說，自己將愛心冰箱的消息設為群組公告，有新的外送員加入，也有其他外送員「道相報」，目前已有約80名外送員加入行列。

陳彥融說，送餐對象有罹癌、雙眼失明的阿嬤，靠割草、賣地瓜養兩個身障兒子及孫子，勉強支撐家計，一定要是低收入戶，雖領有政府補助，卻仍無法滿足生活所需者，甚至未領補的街友。

愛心冰箱除了社區居民提供及外送平台的取消單餐點，也有外送員在餐廳、工廠及大型公司行號上班，經公司、雇主同意後將剩下的便當餐食捐出，每月可穩定提供約7、800份便當，由愛心冰箱志工清點當日餐點數量、依貧困狀況輪流發送，龍潭、平鎮平均每天有40多戶弱勢家庭、街友受惠。目前冰箱貨源已足夠，不再募集餐食避免浪費。

外送員陳彥融發起將外送取消單餐點提供給龍潭愛心冰箱送暖的善舉。記者高宇震／攝影
外送員陳彥融發起將外送取消單餐點提供給龍潭愛心冰箱送暖的善舉。記者高宇震／攝影
愛心冰箱志工將餐點交到低收入戶家庭手中。圖／陳彥融提供
愛心冰箱志工將餐點交到低收入戶家庭手中。圖／陳彥融提供

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