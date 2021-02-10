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外送員發起取消餐點送暖 讓龍潭、平鎮弱勢多一餐
新冠肺炎去年起肆虐全球，帶動外送平台興起，桃園市龍潭、平鎮區有群外送員與當地愛心冰箱合作，將原本可能遭浪費的外送取消單餐點送至愛心冰箱，再由志工一一交到低收入戶、街友手中，讓弱勢每周「多一餐」溫飽，也希望透過行動傳遞來自社會的溫暖。
發起人、外送員陳彥融表示，當初原本只是想找清潔工打掃家裡，聽聞龍潭愛心冰箱是由一群20幾人的在地善心清潔工，靠著每月微薄收入租下貨櫃屋倉庫做為站點組織而成，讓他深受感動於是也加入了社團，並開始以「雇用自己」的方式，每月擠出6小時打掃自己的住家，換算成工資2000多元捐給愛心冰箱。
去年5月加入熊貓外送（foodpanda）後，首次遇到有客人遲遲未領取餐點使訂單遭取消，他將餐點分送給其他外送員，但大家各自挑選完喜愛的餐點後，仍有食物被剩下丟棄，讓他感到相當可惜，於是萌生了將取消餐點送到愛心冰箱的想法。
此想法透過外送員群組廣發消息，愈來愈多外送員投入善行，陳彥融說，自己將愛心冰箱的消息設為群組公告，有新的外送員加入，也有其他外送員「道相報」，目前已有約80名外送員加入行列。
陳彥融說，送餐對象有罹癌、雙眼失明的阿嬤，靠割草、賣地瓜養兩個身障兒子及孫子，勉強支撐家計，一定要是低收入戶，雖領有政府補助，卻仍無法滿足生活所需者，甚至未領補的街友。
愛心冰箱除了社區居民提供及外送平台的取消單餐點，也有外送員在餐廳、工廠及大型公司行號上班，經公司、雇主同意後將剩下的便當餐食捐出，每月可穩定提供約7、800份便當，由愛心冰箱志工清點當日餐點數量、依貧困狀況輪流發送，龍潭、平鎮平均每天有40多戶弱勢家庭、街友受惠。目前冰箱貨源已足夠，不再募集餐食避免浪費。
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