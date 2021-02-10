苗栗北橫成春節重要輸運道路 縣府印多元科技宣導摺頁

苗栗縣「北橫公路」已在去年底通車，成為頭份、竹南往來三灣及南庄的主要道路，往年遊客要前往南庄等地景點，經常在124縣道路造成壅塞，今年可望由北橫成為替代道路發揮輸運功能；春節7天連假今天已開始，苗栗縣政府、警察局並印製「多元科技宣導」摺頁文宣，印有公路總局等4個單位的App軟體捷徑，提供用路人掃描QR Code或下載App獲得相關交通疏導措施或即時路況，方便駕駛人提前改道行駛替代路線，達到分流及避開壅塞路段的成效。

苗栗縣警局指出，針對新通車的北橫公路，縣警局長周煥興上任後隨即率轄區頭份分局、交通隊等單位前往台3線與北橫公路交岔路口實地會勘，新增台3線北上及北橫公路東向共2個右轉保護時相，期盼有效紓解車流；交通隊也邀集頭份、竹南分局，從台3線與北橫公路交岔口至西向台61線與台1己線交岔路口，共擇定11處重要路口辦理實地操控交通號誌講習，全力投入春節連假交通疏導。

縣警局交通隊表示，往年春節連假，南庄、大湖、三義等景點地區容易出現交通壅塞，提醒駕駛人可多利用今年印製的「多元科技宣導」摺頁文宣及App軟體充分掌握路況，避免壅塞。