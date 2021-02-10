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館長陳之漢捐100萬元 助林口長庚、桃園警方防疫

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
網紅「館長」陳之漢（左一）主動和桃園市政府接洽，今天一口氣捐贈100萬元，分別捐贈給林口長庚紀念醫院檢驗醫學科與桃園市政府警察局防疫使用，市長鄭文燦（左二）見證。記者張裕珍／攝影
網紅「館長」陳之漢（左一）主動和桃園市政府接洽，今天一口氣捐贈100萬元，分別捐贈給林口長庚紀念醫院檢驗醫學科與桃園市政府警察局防疫使用，市長鄭文燦（左二）見證。記者張裕珍／攝影

部桃群聚事件引起全國關注，民間捐贈物資、善款不斷，網紅「館長」陳之漢也主動和桃園市政府接洽，今天一口氣捐贈100萬元，分別捐贈給林口長庚紀念醫院檢驗醫學科與桃園市政府警察局防疫使用，市長鄭文燦見證，並感謝館長對防疫人員的支持。

陳之漢去年遭到槍擊，就在林口長庚醫院救治，他這次捐了50萬元給林口長庚醫院作為防疫檢驗費用，另也捐了50萬元給桃園市警察局，感謝警方辛苦疫調協助防疫。

陳說，桃園因疫情受到全國矚目焦點，看到電視上很多民眾捐物資到醫院相當感動，但卻也看到「另外一邊」一直在數落防疫不確實、扯後腿等，自己身為中小企業主決定直接丟錢示範，「有錢出錢、有力出力」，這時候需要力量、團結幫忙防疫，而不是出一張嘴，因此自己親自示範來做，並表示這時不分桃園人，大家都是台灣人。

鄭文燦說，林口長庚是防疫重點醫院之一，尤其擔負全台2成採檢量，有時候完成疫調，當天晚上就要知道採檢結果，自己也曾到林口長庚替檢驗人員加油打氣，至於桃園警方也負責重要的疫調工作，這次部桃專案協助找出失聯者，沒有一個漏失。

由於陳之漢去年遭受槍傷，今天難得現身公開場合，看得出還沒完全復原，鄭文燦今天也關心陳之漢傷勢，「裡面有鈦合金，過海關不知道會不會有感應」，最後也祝福陳早日康復、新春平安。

網紅「館長」陳之漢（左）主動和桃園市政府接洽，今天一口氣捐贈100萬元，分別捐贈給林口長庚紀念醫院檢驗醫學科與桃園市政府警察局防疫使用，市長鄭文燦（中）見證。記者張裕珍／攝影
網紅「館長」陳之漢（左）主動和桃園市政府接洽，今天一口氣捐贈100萬元，分別捐贈給林口長庚紀念醫院檢驗醫學科與桃園市政府警察局防疫使用，市長鄭文燦（中）見證。記者張裕珍／攝影
網紅「館長」陳之漢（左）主動和桃園市政府接洽，今天一口氣捐贈100萬元，分別捐贈給林口長庚紀念醫院檢驗醫學科與桃園市政府警察局防疫使用，市長鄭文燦（右）致謝。記者張裕珍／攝影
網紅「館長」陳之漢（左）主動和桃園市政府接洽，今天一口氣捐贈100萬元，分別捐贈給林口長庚紀念醫院檢驗醫學科與桃園市政府警察局防疫使用，市長鄭文燦（右）致謝。記者張裕珍／攝影
網紅「館長」陳之漢（左）主動和桃園市政府接洽，今天一口氣捐贈100萬元，分別捐贈給林口長庚紀念醫院檢驗醫學科與桃園市政府警察局防疫使用，市長鄭文燦（中）見證。記者張裕珍／攝影
網紅「館長」陳之漢（左）主動和桃園市政府接洽，今天一口氣捐贈100萬元，分別捐贈給林口長庚紀念醫院檢驗醫學科與桃園市政府警察局防疫使用，市長鄭文燦（中）見證。記者張裕珍／攝影

林口 長庚 陳之漢

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