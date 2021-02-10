林智堅帶路 吃遍閩南、客家、眷村、新住民年菜

春節連假開跑，家戶都在準備團圓飯，新竹市長林智堅今介紹竹市四族群特色年菜，包括閩南、客家菜、眷村菜和新住民料理，不只小露身手做台灣古早味滷白菜，也四處「拜師」學年菜，親手醃製客家封肉、包水餃體驗眷村年菜，還體驗印尼「黃薑飯」的「眾神庇佑」意涵，林智堅說，即使春節沒辦法嘗遍各家年菜，也歡迎年節前後到各家名店品嘗特殊風味料理。

石坊小井是隱藏在竹市老屋內的老饕級台菜，林智堅親訪學滷白菜、火烤烏魚子、象徵「年年有餘」的糖醋魚和「平安長壽」長年菜，品嘗道地台式年菜。

林智堅也前往金山寺製作客家封肉，並與主委和志工圍爐，桌上擺滿經典菜色「四炆四炒」客家封肉、客家小炒、酸菜肚片湯，金山寺主委饒圳榮熱情介紹，以紅麴醃製的紅糟鴨，還有白斬雞搭配客家桔醬，都是非常傳統又道地的吃法。另向山東麵食餐廳「翟九」討教，獻出包水餃初體驗。

林智堅的最後一站來到南洋料理小店「艷麗Pondok Sunny」，老闆姚燕麗端出疊成高塔狀的「黃薑飯」，除了代表吉祥的黃色、也有祈求眾神庇佑、風調雨順的意思。另傳授林智堅切年糕「不沾刀」的小秘訣，除了抹油之外，也可以用保鮮模包覆刀子，並教說印尼語的新年快樂（Selamat hari raya imlek）。