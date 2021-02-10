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紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記

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林智堅帶路 吃遍閩南、客家、眷村、新住民年菜

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅與豔麗餐廳老闆姚燕麗一同品嘗印尼年菜如年糕與沙嗲。圖／新竹市政府提供
林智堅與豔麗餐廳老闆姚燕麗一同品嘗印尼年菜如年糕與沙嗲。圖／新竹市政府提供

春節連假開跑，家戶都在準備團圓飯，新竹市長林智堅今介紹竹市四族群特色年菜，包括閩南、客家菜、眷村菜和新住民料理，不只小露身手做台灣古早味滷白菜，也四處「拜師」學年菜，親手醃製客家封肉、包水餃體驗眷村年菜，還體驗印尼「黃薑飯」的「眾神庇佑」意涵，林智堅說，即使春節沒辦法嘗遍各家年菜，也歡迎年節前後到各家名店品嘗特殊風味料理。

石坊小井是隱藏在竹市老屋內的老饕級台菜，林智堅親訪學滷白菜、火烤烏魚子、象徵「年年有餘」的糖醋魚和「平安長壽」長年菜，品嘗道地台式年菜。

林智堅也前往金山寺製作客家封肉，並與主委和志工圍爐，桌上擺滿經典菜色「四炆四炒」客家封肉、客家小炒、酸菜肚片湯，金山寺主委饒圳榮熱情介紹，以紅麴醃製的紅糟鴨，還有白斬雞搭配客家桔醬，都是非常傳統又道地的吃法。另向山東麵食餐廳「翟九」討教，獻出包水餃初體驗。

林智堅的最後一站來到南洋料理小店「艷麗Pondok Sunny」，老闆姚燕麗端出疊成高塔狀的「黃薑飯」，除了代表吉祥的黃色、也有祈求眾神庇佑、風調雨順的意思。另傳授林智堅切年糕「不沾刀」的小秘訣，除了抹油之外，也可以用保鮮模包覆刀子，並教說印尼語的新年快樂（Selamat hari raya imlek）。

林智堅說，每年除夕夜大家會團聚吃年夜飯，慶祝新年即將到來，竹市從文化到美食都很多元，擁有道地台灣菜、客家美食、眷村味道、及新住民料理，這次一次品嘗四種特色年菜，並提醒民眾年節期間，依然要落實防疫工作，祝福大家平安好年。

石坊小井製作的閩南人的年菜，還將烏魚子與香腸等拼成五福臨門拼盤。圖／新竹市政府提供
石坊小井製作的閩南人的年菜，還將烏魚子與香腸等拼成五福臨門拼盤。圖／新竹市政府提供
翟九餐廳準備的眷村年菜。圖／新竹市政府提供
翟九餐廳準備的眷村年菜。圖／新竹市政府提供
林智堅製作印尼年糕。圖／新竹市政府提供
林智堅製作印尼年糕。圖／新竹市政府提供
金山寺志工們準備客家風味年菜。圖／新竹市政府提供
金山寺志工們準備客家風味年菜。圖／新竹市政府提供

林智堅 年菜 眷村

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