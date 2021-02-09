助桃市升級防疫 企業攜手捐活氧水機、腳踏出水設備
隨著春節到來，景點防疫工作更顯重要，桃園市和家國際企業與桃園市醫療旅遊聯盟攜手相關旅遊觀光產業夥伴，今天捐贈給桃園市政府12台殺菌活氧水機、36組節水腳踏出水設備，由市長鄭文燦在防疫會議上代表受贈，市府指出，這些設備物資將用於景點「防疫零接觸」使用，升級在地防疫。
此次捐贈是由和家國際企業股份有限公司營運長張語辰營與桃園市醫療旅遊聯盟執行長邱重榮一起規畫執行，捐贈的殺菌活氧水機主要是透過臭氧生成器溶解技術升級水質，且活氧水酸鹼度是中性，比起酒精更溫和不刺激皮膚，對人體也更安全。
另捐贈的節水腳踏出水設備以安全衛生為訴求，只要腳踩踏板就能出水，不須用手接觸開關取水，避免細菌傳播、交叉感染，業者指出，該項設備運用專利機械式原理，完全不須電源，還取得經濟水利署省水標章與行政院環保署的環保標章，用腳輕踩可調控水量大小，達到零接觸的防疫功效，希望透過捐贈，將溫暖送到桃園每個角落。
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