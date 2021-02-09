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影／苗縣議長勸返家過節 反坤輿自救會堅持排班圍爐

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
反坤輿自救會及居民在場前長期抗爭，苗栗縣議長鍾東錦（左二）下午到場溝通，勸說自救會及居民春節期間返家過好年，保證決不讓業者機具及廢棄物趁機進場，但自救會方面表明不會撤離人員。記者胡蓬生／攝影
反坤輿自救會及居民在場前長期抗爭，苗栗縣議長鍾東錦（左二）下午到場溝通，勸說自救會及居民春節期間返家過好年，保證決不讓業者機具及廢棄物趁機進場，但自救會方面表明不會撤離人員。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉龍昇村反對坤輿公司在村內設置事業廢棄物掩埋場，在場前「埋鍋造飯」抗爭已1個多月，春節7天連假即將展開，自救會堅決不撤離，還規畫除夕圍爐，議長鍾東錦關切抗爭居民辛勞，下午到現場溝通，勸說大家春節期間返家安心過年，他保證這段期間決不會讓業者運送機具入場，否則將帶頭抗爭，自救會感謝鍾東錦的好意，但仍宣布抗爭行動照常，除夕夜至少安排3桌以上圍爐。

反坤輿自救會不滿縣府2020年最後一天核准坤輿試運轉計畫，元月5日在掩埋場入口處埋鍋造飯進行長期抗爭，業者機具12日曾試圖進場但受阻，數名自救會成員也因此挨告，自救會元月25日到台北表達反對設掩埋場的強烈訴求，質疑苗栗縣政府突襲核准坤輿試運轉30天，要讓8000多噸事業廢棄物進入苗栗，汙染周邊環境、農地禍害子孫，要求撤銷許可，上月底業者的重機具再次嘗試進場，仍被阻擋在場區入口，雙方僵持長達8小時，最後業者的重機具被迫駛離。

春節連假明天開始 ，鍾東錦關心抗爭民眾，下午1點半由縣議員廖秀紅、余文忠等人陪同到現場與民眾溝通，勸說大家先返家過年，他保證這段期間絕不容許機具趁機進場或有傾倒廢棄物的情事，否則由他負責清運，也會帶頭抗爭到底。

現場聚集許多抗爭居民，苗栗縣環保局長陳華盛也到場，強調縣府會依法嚴格把關，但遭民眾質疑坤輿案的審查標準，揚言決 不撤離；反坤輿自救會長陳清鑫也當場表態，自救會在試運轉期間的抗爭行動不會暫停，一切按計畫並持續排班，除夕圍爐計畫照常舉辦，拒絕回家過年的建議。

苗栗縣環保局長陳華盛說明時，自救會及居民質疑他依法嚴格把關的說法，揚言抗爭到底。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣環保局長陳華盛說明時，自救會及居民質疑他依法嚴格把關的說法，揚言抗爭到底。記者胡蓬生／攝影
反坤輿自救會及居民在場前長期抗爭，苗栗縣議長鍾東錦下午到場溝通，勸說居民春節期間返家過好年，保證決不讓業者機具及廢棄物趁機進場。記者胡蓬生／攝影
反坤輿自救會及居民在場前長期抗爭，苗栗縣議長鍾東錦下午到場溝通，勸說居民春節期間返家過好年，保證決不讓業者機具及廢棄物趁機進場。記者胡蓬生／攝影

自救會 苗栗縣 春節

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