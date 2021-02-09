影／苗縣議長勸返家過節 反坤輿自救會堅持排班圍爐

苗栗縣造橋鄉龍昇村反對坤輿公司在村內設置事業廢棄物掩埋場，在場前「埋鍋造飯」抗爭已1個多月，春節7天連假即將展開，自救會堅決不撤離，還規畫除夕圍爐，議長鍾東錦關切抗爭居民辛勞，下午到現場溝通，勸說大家春節期間返家安心過年，他保證這段期間決不會讓業者運送機具入場，否則將帶頭抗爭，自救會感謝鍾東錦的好意，但仍宣布抗爭行動照常，除夕夜至少安排3桌以上圍爐。

反坤輿自救會不滿縣府2020年最後一天核准坤輿試運轉計畫，元月5日在掩埋場入口處埋鍋造飯進行長期抗爭，業者機具12日曾試圖進場但受阻，數名自救會成員也因此挨告，自救會元月25日到台北表達反對設掩埋場的強烈訴求，質疑苗栗縣政府突襲核准坤輿試運轉30天，要讓8000多噸事業廢棄物進入苗栗，汙染周邊環境、農地禍害子孫，要求撤銷許可，上月底業者的重機具再次嘗試進場，仍被阻擋在場區入口，雙方僵持長達8小時，最後業者的重機具被迫駛離。

春節連假明天開始 ，鍾東錦關心抗爭民眾，下午1點半由縣議員廖秀紅、余文忠等人陪同到現場與民眾溝通，勸說大家先返家過年，他保證這段期間絕不容許機具趁機進場或有傾倒廢棄物的情事，否則由他負責清運，也會帶頭抗爭到底。