過年狂拜百廟行程取消 鄭文燦：仍有防疫與慰勉行程

桃園市長鄭文燦往年過年期間都會到桃園各宮廟參香祈福，每年至少會拜上百間宮廟，並發放超過10萬個福袋，但今年因為疫情緣故，走春祈福全數取消，鄭文燦今天下午表示，自己的新春行程還是會很多，主要是看防疫與慰勉春節執勤人員，除夕夜將辦防疫旅館線上圍爐，大年初一也將安排到醫院走訪，強調「行程還是會很多」。

鄭文燦說，因應春節期間，市府跟內政部都有要求各廟宇要減少群聚，因此從春節到元宵的活動大部分都改成靜態活動，自己也取消了走春祈福的行程，以前1年要走訪超過100間廟宇，親自發放的福袋也超過10萬個，今年改透過各系統發放福袋，包括廟宇、觀光工廠、休閒農場都會保留福袋讓民眾索取，並請市府配送給所有志工夥伴。

鄭文燦也提及，後天除夕夜，在桃園市防疫旅館隔離的民眾還有600多人，「希望他們不要孤單過年」，市府要辦線上圍爐的活動，請各個防疫旅館要準備除夕的禮品、貼心的餐點，要讓返鄉過年的民眾能夠也能感受到過年氣氛，之後再回家過年。

雖然往年宮廟參香行程全都取消，鄭文燦說，自己看來，今年的新春行程還是會很多，主要是看防疫行程跟春節執勤的人員，尤其是會特別安排去走訪一下醫院。