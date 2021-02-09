春節期間暫停驗車服務 新竹區監理所：17日起恢復業務

新竹區監理所將從明天小年夜開始，暫停受理汽車檢驗服務，包含桃園監理站、中壢監理站、新竹市監理站、苗栗監理站及現行100家委託汽車代檢廠，從10日到16日休假暫停驗車，17日恢復服務，呼籲車主注意車輛定期檢驗日期，以免延誤辦理受罰。

新竹區監理所表示，17日起恢復驗車服務，另外20日雖為周六，但為補上班日，因此當天驗車服務也會比照正常上班日到下午5點，不過不開放夜間檢驗，民眾車輛應在行照指定檢驗日期前後1個月內辦理定期檢驗。

監理所也提醒民眾，如果尚未驗車請盡速辦理，以免全部塞在假期後第1個上班日造成驗車延誤，而如果春節前初驗不合格，因遇5天以上連續假期，得於假期結束後展延3個工作天辦理車輛免費覆驗，但如果還是逾期就會依法舉發逾檢罰鍰。

同時也建議民眾，多利用代檢廠服務申辦電子繳款單或金融帳戶約定轉帳代繳汽燃費，及盡早完成車輛定期檢驗，相關資訊可於監理服務網查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。