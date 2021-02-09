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竹北繩索公園重建金字塔型攀爬網 今啟用

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北市公所斥資540萬元重新打造一座8.7公尺高的攀爬遊具，今天正式啟用，並邀請小朋友們來體驗新遊具。圖／竹北市公所提供
竹北市公所斥資540萬元重新打造一座8.7公尺高的攀爬遊具，今天正式啟用，並邀請小朋友們來體驗新遊具。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市的兒一公園的金字塔型攀爬網，前年因設施老舊有安全疑慮拆除，地方家長及孩童十分期待重建，竹北市公所斥資540萬元重新打造一座8.7公尺高的攀爬遊具，今天啟用，並邀請小朋友們來體驗新遊具，公園重啟後也將成為全台首座最高的單體式攀爬網。

竹北市公所表示，兒一公園位於竹北市嘉豐三路一段及復興一街交叉口，地方習慣稱為繩索公園，公園內的金字塔型攀爬網是公園特色，但因年限已久，繩索、零件老舊，市公所委託專業檢測確認有安全疑慮，在2019年9月拆除，拆除後陸續接獲市民、地方公民團體的建議，公所在竹北市民代表會支持下，重新打造一座攀爬遊具。

竹北市長何淦銘說，原編列230萬元預算，考量安全性、後續的維護，擬重建一座6公尺高的攀爬遊具，設計期間辦理兩場地方說明會，廣納地方意見，在多方期待及民意下，調整提高具有挑戰及遊憩性的設計，工程總經費也倍增至540萬，因此公所增加預算至260萬，並爭取8名市民代表以10萬至50萬元不等的工程補助款支持下，總計280萬元，一同為竹北的孩子們盡一分心力。

竹北市公所表示，此次新建的攀繩遊具總高8.7公尺，以直徑22公厘五股鋼索作為主纜，直徑20公厘五股鋼索做為攀爬網，為保障兒童遊憩時的安全，採用40公分厚礫石鋪面，藉由鬆散式鋪面取代人工橡膠地墊，提升鋪面緩衝性及透水性。

而金字塔型攀爬網，可訓練兒童的肌耐力與空間感，加上圓管溜滑梯，進階訓練孩童四肢協調能力，在安全第一的前提下，打造一個安全遊憩、親子的特色公園。

北市 金字塔

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