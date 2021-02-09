適逢春節前夕 大溪木博館新展「送禮」傳達祝福
桃園市大溪木博館「木家具館」去年6月開館，首展以「木職人的幸福提案」為題，讓木職人重拾習藝的初衷，為身邊所愛的人製作專屬的家具；今年2月3日起換展，延續「幸福提案」概念，以「來自大溪的禮物」為主題，木職人們結合民俗節慶送禮及祝福的意涵，量身訂製具大溪品質與特色的生活家具及木器，展示共計22件作品。
「木家具館」是大溪木職人新創設計的展示空間，開館半年來已吸引超過3萬人次參觀，期間透過多次工作坊，讓職人作品能不斷地推陳出新展出。這次展覽恰逢春節前夕，準備應景的禮物是逢年過節的習俗，為了展現木藝貼近日常生活及溫暖的特質，此次創作以「禮物」為發想，將木工藝融合饋贈禮儀，讓大溪木器也能成為好禮選擇。
此次參展的在地木職人有12組，包括大溪老字號木器行，協大木器行（李炳榮）、協盛木器（姚世豪）、新玉清木器（簡登賀）、協達木器行（林繼信）、協和木器行（林繼民）；由青年藝師組成的木創巢，堂和神桌（黃裕凰）、洲宇木業（李汪宇）、合成木器行（鄭仁傑）、美芳木器行（藍志豪）、隆達傢俱（林繼達）；還有新加入大溪木藝習藝及創作行列的青年匠師，三和木藝工作坊（陳彥霖）、橘白工作室（郭家宏）等。
文化局長莊秀美表示，這次各組職人展現多元的創作風格，如以傳統底蘊為特色的明式書案、簡化線條的大溪神桌及多用途的公媽櫃組合、結合微笑意象的雙人茶几椅組、具現代設計感的船形長凳、四木四色便於收納及多元使用的門形套桌、陪伴孩子成長的翻翻桌椅組等。
另外，也有家戶都需要的餐桌椅組、為年節增添喜氣的糖果盒、點綴空間美感的音響燈座、品茗必備的原木茶席、適合親子伴讀的收納凳、融合大溪橋外觀的造型書架等；展台上也搭配木知識說明，傳達職人想透過作品表達的門道，讓觀眾不僅感受木家具的美感，也能認識其中材料與製作的內涵。
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