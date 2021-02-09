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竹縣拿下非六都招商第一名 1.7億紅包年後分發13鄉鎮市

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
財政部促參司近期公布去年公共建設招商成果，新竹縣拿下地方政府招商排名第三名，也是非六都中的招商第一名。圖／新竹縣政府提供
財政部促參司近期公布去年公共建設招商成果，新竹縣拿下地方政府招商排名第三名，也是非六都中的招商第一名。圖／新竹縣政府提供

財政部促參司近期公布去年公共建設招商成果，新北市奪下招商王，新竹縣則拿下地方政府招商排名第三名，也是非六都中的招商第一名，縣長楊文科表示，109年度新竹縣統籌分配稅款比預估多出1.9億元，其中1.71億元將在年後分發13鄉鎮市，讓各鄉鎮市公所在開春領到大紅包。

楊文科表示，新竹縣積極推動地方建設、開拓地方財源，這也是首度有非六都縣市擠進招商前三名。根據財政處指出，109年度相關地方稅收均有成長，其中縣統籌分配稅款較原預估數超收1.9億元，縣府已在日前通知13鄉鎮市公所將增撥1.71億元縣統籌分配稅款，預計年後入帳，促進地方發展。

縣府表示，縣府團隊全力投入各項經濟建設，除連續兩年度獲得財政部頒發招商卓越獎縣市組第一名外，因產業發展迅速，且居住環境品質提升，也吸引國內人口大量移居，人口淨遷入率全國最高，總人口數已突破57萬。

因應人口成長及提升竹縣教育水準，縣府目前正增建成功國中36間校舍，並匡列22億元預算緊鑼密鼓辦理嘉豐國小、勝利國中發包興建事宜，另考量交通發展所需，也啟動十大交通建設計畫。

其中，新豐鄉台61線與台15線銜接道路擴寬改善工程、台68線接竹東東峰路新闢工程及新埔鎮褒忠路道路拓寬工程、五峰鄉縣道122線43.5公里處度段改善工程，皆已順利獲得中央核定補助；新豐及五峰工程應可在2023年完工，另兩項最快可在3年內完工。

新竹 楊文科

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