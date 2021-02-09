桃園後站往返高鐵桃園站 新公車路線初六試辦上路

為服務桃園後站、中路地區民眾往返高鐵桃園站，桃園市交通局今天宣布，將於大年初六（17日）試辦718「桃園後站-高鐵桃園站（經國道2號）」市區客運路線，沿途將行經桃花園飯店、桃園地院、青昇公園等據點，歡迎民眾多加利用，持市民卡可享乘車買1送1優惠。

718「桃園後站-高鐵桃園站（經國道2號）」由指南客運營運，該路線起點從後站的大樹派出所發車，沿途行經大林寺、宋天宮、東門國小、桃花園飯店、振聲中學、桃園法院、中山國小、桃園地檢署，接著上國道2號開往中壢，最後抵達高鐵桃園站。

市府交通局長劉慶豐說明，718路線按循環路線營運，往返總里程41.5公里，配置甲類大客車行駛，採平假日行駛，每日往返各5班次，大樹派出所站發車的營運時間從早上6點半至傍晚5點半1，收費方式採里程計費，全程票價為51元，半票為26元。

劉也提及，希望藉此路線增加桃園地區往返高鐵桃園站的大眾運輸服務，以完善桃園市公車路網及公車服務水準，民眾搭乘此試辦路線往高鐵桃園站後，步行5分鐘也可抵達宜家家居IKEA、華泰名品城等大型賣場採購，建議民眾出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，以節省候車時間。