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新竹尖石司馬庫斯櫻花漸開 民宿業者：下周會盛開

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
司馬庫斯櫻花季即將到來，當地民宿業者估下星期就會盛開。圖／縣府提供
司馬庫斯櫻花季即將到來，當地民宿業者估下星期就會盛開。圖／縣府提供

新竹縣司馬庫斯部落有超過2千顆櫻花樹，是30年來當地公所與居民合力栽種的成果，加上周圍景色壯麗，讓這座海拔1500公尺的小村莊被譽為「上帝的部落」，每到櫻花盛開時更鋪上一片粉紅，當地民宿業者就表示，今年櫻花盛開時間剛好是春節，歡迎民眾上山賞櫻，但別忘上網申請通行證才能進到部落。

據當地民宿業者表示，今年的櫻花全盛開時間約落在下星期，但目前山上的櫻花樹已經陸續開花，從司馬庫斯牌樓一路上到司馬庫斯旅遊服務中心前的廣場，沿路兩旁都是粉色系的櫻花樹，後期更會飄落櫻花雨，景色十分美。

業者說，今年司馬庫斯的住宿情形，在初三之前都已經全部客滿，民眾如果有住宿需求一定要先去電詢問，而且從大年初一開始，上山進入部落就一定要有通行證，民眾如果在春節期間想要賞櫻，要記得上網預約，以免快到管制站才被攔下無法進入而敗興而歸。

縣府交旅處也已經公告司馬庫斯實施交通總量管制，從12日開始到3月1日實施總量管制，避免因大量人車湧入造成狹窄的產業道路交通打結，每天限100輛汽車、100輛機車申請通行證，從泰崗牌樓就設有管制站請民眾注意。

櫻花 司馬庫斯 賞櫻

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