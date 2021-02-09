苗栗親子公園2.0 錦水遊礦創生公園完工啟用

苗栗縣第一座大型親子公園貓裏喵2018年啟用備受歡迎，縣府啟動縮小型2.0版，首座「一鄉鎮一特色公園」錦水遊礦頭屋創生公園今天完工，以油礦文化主題，提供共融遊憩空間，縣長徐耀昌、頭屋鄉長徐鑫榮等人歡迎民眾多多利用。

錦水遊礦頭屋創生公園融入地方特色，地主無償提供頭屋鄉獅潭社區活動中心附近0.6公頃土地15年，設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆、沙坑等多項遊戲設施，另在活動中心旁有體健器材，提供長者運動使用，徐耀昌、徐鑫榮等人今天主持完工啟用，後續由鄉公所負責養護。

苗栗縣大型親子公園貓裏喵、竹南獅山親子公園陸續啟用，苑裡親子公園近期完工，親子公園揚棄傳統罐頭遊具受到好評，縣府爭取營建署「城鎮之心政策引導型計畫」補助推動「一鄉鎮一特色公園」，錦水遊礦頭屋創生公園由中央補助450萬元，縣府配合50萬元打造。