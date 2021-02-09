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苗栗親子公園2.0 錦水遊礦創生公園完工啟用

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣首座「一鄉鎮一特色公園」錦水遊礦頭屋創生公園今天完工啟用，設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆等多項設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座「一鄉鎮一特色公園」錦水遊礦頭屋創生公園今天完工啟用，設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆等多項設施。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣第一座大型親子公園貓裏喵2018年啟用備受歡迎，縣府啟動縮小型2.0版，首座「一鄉鎮一特色公園」錦水遊礦頭屋創生公園今天完工，以油礦文化主題，提供共融遊憩空間，縣長徐耀昌、頭屋鄉長徐鑫榮等人歡迎民眾多多利用。

錦水遊礦頭屋創生公園融入地方特色，地主無償提供頭屋鄉獅潭社區活動中心附近0.6公頃土地15年，設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆、沙坑等多項遊戲設施，另在活動中心旁有體健器材，提供長者運動使用，徐耀昌、徐鑫榮等人今天主持完工啟用，後續由鄉公所負責養護。

苗栗縣大型親子公園貓裏喵、竹南獅山親子公園陸續啟用，苑裡親子公園近期完工，親子公園揚棄傳統罐頭遊具受到好評，縣府爭取營建署「城鎮之心政策引導型計畫」補助推動「一鄉鎮一特色公園」，錦水遊礦頭屋創生公園由中央補助450萬元，縣府配合50萬元打造。

徐耀昌指出，縣府以貓裏喵、獅山大型親子公園理念，規畫利用老舊社區公園或鄉鎮閒置空地，推動打造共融式遊戲場，錦水遊礦頭屋創生公園是第1座，規畫中還有頭份、公館、銅鑼等鄉鎮市5座創生公園，親子就近休閒遊憩，營造宜居幸福城市。

苗栗縣首座「一鄉鎮一特色公園」錦水遊礦頭屋創生公園今天完工啟用，設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆等多項設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座「一鄉鎮一特色公園」錦水遊礦頭屋創生公園今天完工啟用，設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆等多項設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座「一鄉鎮一特色公園」錦水遊礦頭屋創生公園今天完工啟用，設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆等多項設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座「一鄉鎮一特色公園」錦水遊礦頭屋創生公園今天完工啟用，設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆等多項設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座「一鄉鎮一特色公園」錦水遊礦頭屋創生公園今天完工啟用，設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆等多項設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座「一鄉鎮一特色公園」錦水遊礦頭屋創生公園今天完工啟用，設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆等多項設施。圖／苗栗縣政府提供

親子 徐耀昌 苗栗縣

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