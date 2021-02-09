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新竹動物園星巴克廁所大改造 安全美感都提升
新竹動物園星巴克自開幕以來即為特色門市之一，因緊鄰新竹市立動物園及圖書館動物園分館而遊客眾多，一旁的廁所使用率也隨之提高，為增加使用者的便利性及舒適度，市府改造原有廁所，加入週邊圖書館動物園分館及星巴克設計元素，安全美感都提升。
新竹市立動物園楊礎遠說，動物園星巴克廁所原位於園內遊客中心，2019年底新竹市立動物園重新開幕後，開放為新竹公園內的公廁之一，同年底投入180萬元改造，於今天啟用。
楊礎遠說，原女廁廁間不足，因空間原因與原男廁調換，從原本的2間增加為3間，影響最大的高低落差也改善鋪平，讓無障礙空間更為完整。這次整體設計一改以往色調，以整棟建物的綠色系為主軸，利用活潑的豔綠色呼應圖書館動物園分館的入口及一旁的星巴克LOGO，並以亮色的馬賽克磁磚讓空間呈現明亮感，讓不起眼的公廁搖身一變為潔淨舒適的如廁空間。
楊礎遠表示，公廁是觀光旅遊的重要空間之一，新竹市立動物園過去一年的入園人數已超過170萬人次，已是竹市著名景點，廁所的使用率也同樣較大，除致力維護動物園內廁所的整潔，改善周邊的公廁空間也是積極努力的目標。
楊礎遠補充，過年營業時間僅除夕休園，初一到初五正常營業，時間照常為上午9點至下午5點，周邊昆蟲館及森林食堂同樣除夕休息，星巴克動物園門市則是都照常營業，進入室內空間請大家配合防疫措施，入園全程配戴口罩，若園區人潮超過1500人將啟動人數管制，防疫期間請民眾體諒與配合。
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