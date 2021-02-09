新竹動物園星巴克廁所大改造 安全美感都提升

新竹動物園星巴克自開幕以來即為特色門市之一，因緊鄰新竹市立動物園及圖書館動物園分館而遊客眾多，一旁的廁所使用率也隨之提高，為增加使用者的便利性及舒適度，市府改造原有廁所，加入週邊圖書館動物園分館及星巴克設計元素，安全美感都提升。

新竹市立動物園楊礎遠說，動物園星巴克廁所原位於園內遊客中心，2019年底新竹市立動物園重新開幕後，開放為新竹公園內的公廁之一，同年底投入180萬元改造，於今天啟用。

楊礎遠說，原女廁廁間不足，因空間原因與原男廁調換，從原本的2間增加為3間，影響最大的高低落差也改善鋪平，讓無障礙空間更為完整。這次整體設計一改以往色調，以整棟建物的綠色系為主軸，利用活潑的豔綠色呼應圖書館動物園分館的入口及一旁的星巴克LOGO，並以亮色的馬賽克磁磚讓空間呈現明亮感，讓不起眼的公廁搖身一變為潔淨舒適的如廁空間。

楊礎遠表示，公廁是觀光旅遊的重要空間之一，新竹市立動物園過去一年的入園人數已超過170萬人次，已是竹市著名景點，廁所的使用率也同樣較大，除致力維護動物園內廁所的整潔，改善周邊的公廁空間也是積極努力的目標。