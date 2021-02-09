台灣燈會主燈擬置高鐵新竹站 竹縣府樂觀其成全力配合

原定於新竹市舉辦的台灣燈會因疫情停辦，打造完成的主燈「乘風逐光」目前正找尋展示地點，經交通部觀光局考量評估後，將高鐵新竹站前空地規畫為放置地點之一，新竹縣政府對觀光局規畫表示樂觀其成，也將全力配合。

「乘風逐光」以108根竹子打造，利用機械動能，呈現風動，不僅具有新竹在地意象、元素，且結合科技、藝術與未來感，是相當令人期待藝術裝置作品。

縣府交旅處長游志祥表示，觀光局長張錫聰4日親電縣長楊文科表達可能規畫在竹北設置「乘風逐光」，楊縣長回應表示「樂觀其成，必將全力配合」，並指示縣府團隊，預先規畫有關藝術裝置展出、周邊交通規劃、停車動線及現場防疫措施等。

高鐵新竹站為大新竹地區交通門戶，民眾往來方便，設置別具意義的藝術裝置，勢必可帶動周邊觀光熱度，成為新竹縣全新觀光地標。

游志祥也說，考量目前國內外疫情仍嚴峻，且施工期需一個半月，因此將等待疫情趨緩，以及交通部觀光局指示後，再決定後續事宜。縣內觀光、旅館等相關同業公會聽此消息皆表示相當期待，全新的地景藝術裝置勢必能為受疫情影響的觀光產業注入活水，帶動周邊觀光人潮及觀光產業經濟發展。