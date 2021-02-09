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春節開設「防疫門診」鄭文燦：桃園醫護接種疫苗先造冊
部桃危機解除，桃園市昨和11家責任醫院開春節聯防會議，桃園市長鄭文燦說，部桃恢復營運前有324床患者由9家醫院支援調度，桃園市春節、228連假也將開設「防疫門診」，要求COVID-19疫苗桃園優先，並將專責病房、負壓隔離病房醫事人員造冊，但詳細數量、接種時間仍由衛福部決定。
鄭文燦表示，衛福部先請桃園市衛生局做11家責任醫院名冊統計，會請有負壓隔離病房、專責病房的醫護人員優先造冊，2月20日報給衛福部。媒體問，疫苗何時到桃園、數量有多少，以及是否桃園優先？鄭文燦回應，要由衛福部說明，桃園只是先行造冊。
桃園市衛生局指出，昨聯防會議決議，2月10日至2月16日春節期間，各急救責任醫院24小時急診照常開設，門診開設資訊公告衛生局網站；而依中央疫情指揮中心規畫，春節部桃病床無法開放收治，將由其餘9家醫院協助病床調度，預計有324床，可紓解急診壅塞。
衛生福利部編列預算針對部桃專案期間，分擔部桃醫院轉院病人、或急、門診被註記的患者，均提供健保給付加成50%的獎勵金，不會用到健保預算的額度。
另外，為了加強桃園地區、228連假防疫分流及社區監測計畫（簡稱桃園春節專案），每日開設防疫門診，包括平日上、下午各1診、假日全天至少1診，採檢條件不限旅遊史及接觸史，有相關症狀經醫師評估後即可採檢通報。
經防疫門診採檢通報的個案，比照「執行COVID-19院內感染重建及醫療機構支援獎勵專案」的診治病人獎勵標準，每件診察費加成50%；未採檢者則不適用。
衛生局統計，居家隔離人數累計列管5024人，已解除5008人，目前列管中16人。
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