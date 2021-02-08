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春節是火災高峰期 桃消防隊寫春聯宣導防火安全

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市消防局第二大隊青埔分隊自製宣導春聯，提醒民眾春節期間防火安全。圖／青埔分隊提供
桃園市消防局第二大隊青埔分隊自製宣導春聯，提醒民眾春節期間防火安全。圖／青埔分隊提供

農曆新年將至，為了要讓民眾平安過個好年，桃園市消防局第二大隊青埔分隊自製宣導春聯，除向民眾拜早年，由於春節期間往往是用電、用火的高峰期，火災發生率也提高，也透過手寫春聯提醒民眾防火安全。

防火注意事項包含：一、人離火熄電要關「5不」原則，包括用電不過載、電線不可綑綁、插頭不可汙損、電器不可久用、不可離開爐火。

二、保持通風防CO「5要」原則，包括要保持環境的通風、要使用安全的品牌、要選擇正確的型式、要注意安全的安裝、要注意平時的檢修，若發現居家燃氣熱水器裝置型式或裝置位置錯誤，有致產生一氧化碳蓄積之危險者，可向本市各消防分隊申請更換或遷移燃氣熱水器補助，每戶最多補助3000元，數量有限，額滿為止。

三、住警器常保平安，「及早發現、及早反應、及時逃生。」火災會造成傷亡，很大原因是太晚發現而無法及時逃生，尤其是夜晚睡眠時，往往火勢擴大後才猛然驚醒，火災警報器可以在偵測到濃煙時，發出高分貝聲響警報，不但能示警住戶，甚至鄰居都能聽到警報聲，利於及時報案，並採取初期滅火及避難逃生等應變措施。

青埔消防隊分隊長林玪妙表示，春節期間防災意識不可減，期盼透過網路宣傳，觸及更多民眾，培養全民消防意識，安全開心過新年。

桃園市消防局第二大隊青埔分隊自製宣導春聯，提醒民眾春節期間防火安全。圖／青埔分隊提供
桃園市消防局第二大隊青埔分隊自製宣導春聯，提醒民眾春節期間防火安全。圖／青埔分隊提供

火災 春聯 春節

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