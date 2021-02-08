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中壢中央路交通壅塞 議員建議拓寬、新闢道路

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市中壢區中央路與陸光路、民族路上下班（課）時段交通壅塞，議員舒翠玲建議，拓寬民族路三段362巷，同時於民族路三段362巷與中央路間新闢道路銜接並改為單行道。圖／舒翠玲服務處提供
桃園市中壢區中央路與陸光路、民族路上下班（課）時段交通壅塞，議員舒翠玲建議，拓寬民族路三段362巷，同時於民族路三段362巷與中央路間新闢道路銜接並改為單行道。圖／舒翠玲服務處提供

國立中央大學位於桃園市中壢區，後門中央路是學生們日常生活上下學的重要區域，交通壅塞已是常態，中央路與陸光路、民族路上下課、上下班期間車流量最大，附近民眾表示，從中央路要轉彎至民族路三段幾乎都要等三、四個紅綠燈，希望能盡速改善。

桃園市議員桃園市議員舒翠玲日前請當地雙連里長劉邦利、市府工務局、養工處、交通局、農田水利處等單位前往會勘。舒翠玲建議，拓寬民族路三段362巷，分散中央路車流，同時因民族路往新屋方向地勢爬升，於民族路三段362巷與中央路間新闢道路銜接並改為單行道，讓車輛可從民族路三段362巷進，中央路出，解決中央路、陸光路與民族路口壅塞現象，亦減少車輛因爬升造成的追撞事故

但因民族路三段362巷後端多為農業用地，除需道路交通評估，後續還需都發局土地變更等程序，舒翠玲要求市府於3月底前提供交通可行性評估報告，並邀集中央大學、中壢及平鎮的里長及周邊住戶再進行後續討論。

養工處表示，將請公所提出評估資料，若確認執行，後續將民族路三段362巷後端農業用地變更為道路用地後，執行買地、工程施做等作業。

中央大學 事故

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