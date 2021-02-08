零確診 蔡清祥赴桃園4矯正機關慰勉發加菜金

桃園地區部桃事件結案，法務部長蔡清祥今天赴桃園4個矯正機關慰勉人員，落實各項防疫措施使得至今維持零確診，也為春節期間無法返鄉，仍須堅守崗位者加油打氣。

矯正署指出，春節前夕，為慰勉矯正機關人員於新冠肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，落實各項防疫措施，防堵疫情進入監所，迄今維持收容人零確診的成果，蔡清祥今天在矯正署長黃俊棠陪同下，前往台北監獄、八德外役監獄、桃園監獄及誠正中學桃園分校等4所矯正機關。桃園市長鄭文燦及立法委員鄭運鵬也前來探訪。

蔡清祥表示，近期因應本土疫情發生，防疫升級並超前部署，雖取消收容人大型教化與懇親活動，立即改以電話、視訊及行動科技設備等方式辦理接見取代，以滿足家屬探視需求並安定囚情，降低接觸感染風險，維護收容人及家屬的身心健康。

蔡清祥體恤戒護人員的辛勞，必須犧牲陪伴家人的時間，全年無休輪值安全維護勤務，特別頒發春節期間的加菜金給4所矯正機關，期勉全體矯正人員，新的一年能持續秉持全力以赴的態度，執行各項防疫措施，阻絕疫情入侵，共同堅守防疫的成果。

對於鄭文燦在桃園地區防疫工作的重視與落實，蔡清祥表示敬佩與感謝，法務部及所屬各矯正機關會與桃園市政府站在一起，齊心共同抗疫；鄭文燦也表達對蔡清洋帶領矯正機關完善的防疫作為，讓收容人及桃園居民都能健康無虞，十分肯定及感謝。