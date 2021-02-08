竹縣內灣野薑花公園今開放 邀民眾春節逛老街賞櫻花

新竹縣橫山鄉的內灣風景區是縣內熱門景點，每年有超過160萬的觀光人潮，為整合觀光景點資源，新竹縣政府爭取交通部補助1500萬元，辦理內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫，縣長楊文科今天前往視察施工情形，並宣布內灣野薑花公園先行完工開放。

楊文科表示，內灣是櫻花的故鄉，野薑花公園裡除種植野薑花外，也保留原有的山櫻花、梅子花，春節正好是櫻花、梅子花盛開季節。今年因疫情關係國人無法出國旅遊，國內觀光旅遊人潮增加，為了讓遊客逛完內灣老街能順遊至公園休憩、賞櫻花，年前先行開放野薑花公園，也為內灣商圈增添新景點及休憩空間。

交旅處長游志祥表示，縣府向交通部觀光局爭取「體驗觀光—地方旅遊環境營造計畫中程計畫」，獲核定1500萬元辦理內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善工程，工程施工範圍包含野薑花公園及油羅溪堤頂步道。