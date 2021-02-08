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電子煙比照菸害防制法納管 苗栗縣草擬自治條例

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府縣務會議今天審議通過電子煙危害防制自治條例草案，電子煙比照菸害防制法菸品管 制。圖／苗栗縣政府衛生局提供
苗栗縣政府縣務會議今天審議通過電子煙危害防制自治條例草案，電子煙比照菸害防制法菸品管 制。圖／苗栗縣政府衛生局提供

電子煙並非菸害防制法規範的菸品，苗栗縣政府草擬電子煙危害防制自治條例「定位」，電子煙比照菸害防制法菸品，明訂未滿18歲不得使用或持有電子煙、禁止使用電子煙場所，及相關處罰等規定，草案將送請縣議會審查，通過後發布施行。

苗栗縣政府縣務會議今天審議通過電子煙危害防制自治條例草案，縣府衛生局提案說明指出，根據美國藥物濫用研究所（NIDA）2014年研究，尼古丁暴露可能讓大腦更容易對其他物質成癮，且青少年正值大腦發展重要階段，使用菸品可能造成大腦永久傷害。

此外，電子煙煙油包裝、名稱、香味等設計，皆採用青少年偏愛的風格，學齡前幼童更可能誤認成一般糖果零食，導致誤食中毒，依美國、韓國的經驗，若未有效防制電子煙，將導致吸食率急劇增加，且趨勢一旦開始，將難以逆轉，因此擬具自治條例草案，以維護兒童、少年及孕婦健康。

衛生局指出，電子煙管理現行做法，因不屬於菸害防制法的菸品，分別依內容物含尼古丁等成份，違反藥事法移送警方偵辦，去年有17件，1件檢驗出含尼古丁，罰金3萬元，另16件偵查中；此外，電子煙器具外型有如菸品，依菸害防制法處罰， 衛生局去年查獲3件，1件輸入罰1萬元，另2件販賣各罰1000元。

電子煙危害防制自治條例草案則將電子煙比照菸害防制法菸品有關的規定，舉凡未滿18歲不得使用，任何人不得供應、交付、販賣給未滿18歲者，此外，規範禁止使用電子煙場所，業者應勸阻，違反未滿18歲使用電子煙等相關規定都有罰則。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 苗栗縣

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