竹縣五峰尖石瓶頸路段拓寬完成 走春更安全

受疫情影響，國內旅遊人口增加，春節連假將至，新竹縣五峰、尖石鄉預估7天假期內將有大量出遊走春人潮，為讓民眾前往山上風景區遊玩更安全，新竹縣政府針對前往2鄉的主要道路縣道122線及縣道120線瓶頸路段進行道路拓寬工程，2項工程加強趕工皆已在春節前完工，民眾春節遊玩更安心。

縣府工務處表示，尖石鄉新樂、拉號部落等區域觀光人數提升，行經縣道120線車輛大量增加，由於33.5公里至33.7公里處路寬僅約6公尺，路寬狹窄影響交通安全；縣道122線五峰鄉段則是通往觀霧國家森林遊樂區、清泉風景區等景點的必經道路，但31公里處路段蜿蜒狹窄，會車不易。

為提供民眾更安全及便利的用路品質，縣府斥資1800萬元分別在2019年及去年辦理縣道120線道路拓寬改善工程，將瓶頸路段路寬拓寬為10公尺，2019年改善33.5公里處路段長度105公尺，去年工程則接續將剩餘路段改善完成，保留1.5公尺路肩提供行人及自行車通行，施作長度94公尺、高度3.5公尺的擋土牆，並重新刨舖路面。

縣府去年也斥資450萬元辦理縣道122線31公里處道路拓寬工程，將原路寬從4至6公尺拓寬為8公尺，並施作長度106公尺、高度6公尺的擋土牆，也請台電跟自來水配合遷移管線。