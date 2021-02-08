快訊

離異家庭的團圓難題：會不會面，不是「尊重孩子意願」就好

台灣取得COVAX首波AZ疫苗20幾萬劑！陳時中證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣五峰尖石瓶頸路段拓寬完成 走春更安全

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣府趕在年前把尖石、五峰主要道路縣道120和122線蜿蜒狹窄的交通瓶頸處打通，讓民眾春節走春更安全。圖／新竹縣政府提供
縣府趕在年前把尖石、五峰主要道路縣道120和122線蜿蜒狹窄的交通瓶頸處打通，讓民眾春節走春更安全。圖／新竹縣政府提供

受疫情影響，國內旅遊人口增加，春節連假將至，新竹縣五峰、尖石鄉預估7天假期內將有大量出遊走春人潮，為讓民眾前往山上風景區遊玩更安全，新竹縣政府針對前往2鄉的主要道路縣道122線及縣道120線瓶頸路段進行道路拓寬工程，2項工程加強趕工皆已在春節前完工，民眾春節遊玩更安心。

縣府工務處表示，尖石鄉新樂、拉號部落等區域觀光人數提升，行經縣道120線車輛大量增加，由於33.5公里至33.7公里處路寬僅約6公尺，路寬狹窄影響交通安全；縣道122線五峰鄉段則是通往觀霧國家森林遊樂區、清泉風景區等景點的必經道路，但31公里處路段蜿蜒狹窄，會車不易。

為提供民眾更安全及便利的用路品質，縣府斥資1800萬元分別在2019年及去年辦理縣道120線道路拓寬改善工程，將瓶頸路段路寬拓寬為10公尺，2019年改善33.5公里處路段長度105公尺，去年工程則接續將剩餘路段改善完成，保留1.5公尺路肩提供行人及自行車通行，施作長度94公尺、高度3.5公尺的擋土牆，並重新刨舖路面。

縣府去年也斥資450萬元辦理縣道122線31公里處道路拓寬工程，將原路寬從4至6公尺拓寬為8公尺，並施作長度106公尺、高度6公尺的擋土牆，也請台電跟自來水配合遷移管線。

縣長楊文科今天也到內灣商圈視察疏運措施，楊文科表示，縣府全力在年前改善觀光地區交通，2項工程皆趕在春節前完工雙向通車，縣府訂定疏運計畫和交通管制措施，建議民眾多加利用替代道路，前往內灣旅客也可搭乘內灣線火車，縣府將協調台鐵增加各班次列車的車廂數量，歡迎大家來欣賞新竹縣的好山好水。

縣長楊文科今天到內灣商圈視察疏運措施。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天到內灣商圈視察疏運措施。記者陳斯穎／攝影

新竹 內灣 楊文科

延伸閱讀

新竹縣人口淨遷入率連兩年全國最高 幼年人口比率全國第2

涉不實指徐欣瑩零法案 羅淑蕾：屬評論可受公評

竹縣亮點工程施工中 3月完工有望改善竹科往來竹北交通

竹北東興圳公園完工開放 水循環生態景觀超吸睛

相關新聞

苗栗山海龍騰斷橋高空鐵道單車小旅行

走入苗栗的客家風情山城裡，帶著可愛的媽媽來趟輕輕鬆鬆0難度的高空鐵道自行車之旅，不費力就可飽覽舊鐵道風情的山城路線最喜歡。

桃園估600人在防疫旅館過年 鄭文燦Clubhouse開嗓同歡

部桃危機解除，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議指出，預計至除夕防疫旅館仍會有600人，為了讓他們春節不要1人圍爐，鄭表...

新竹翻修圖書館「電腦擺落地窗前」好文青？專家：傷眼不實用

新竹市青少年館近20年未翻修，近期市府投入上千萬元重新整修，在大片落地窗前增設座位區和資料檢索區。整體設計雖看起來相當典雅，專家卻認為把電腦螢幕擺在窗前不實用且傷眼。

2個清零計畫完成 鄭文燦：最後一個足跡大溪老街已安全

部桃危機解除，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，中央昨宣布取消註記部桃健保卡，部桃、社區2個清零計畫同步完成，案90...

竹縣內灣野薑花公園今開放 邀民眾春節逛老街賞櫻花

新竹縣橫山鄉的內灣風景區是縣內熱門景點，每年有超過160萬的觀光人潮，為整合觀光景點資源，新竹縣政府爭取交通部補助150...

竹縣五峰尖石瓶頸路段拓寬完成 走春更安全

受疫情影響，國內旅遊人口增加，春節連假將至，新竹縣五峰、尖石鄉預估7天假期內將有大量出遊走春人潮，為讓民眾前往山上風景區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。