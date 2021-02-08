感謝桃園醫護人員 業者贈世界冠軍咖啡致敬

衛生福利部桃園醫院歷經抗疫近1個月，終於解除危機，台中市精品咖啡業者王信鈞為了向辛苦的醫護人員致敬，所有員工總動員特製千包世界冠軍咖啡送到桃醫表達心意。

桃園醫院擔負照顧許多境外移入新冠肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，發生群聚感染近1個月後，中央流行疫情指揮中心已公布危機解除，過年後將恢復營運。

獲得2020台中市10大伴手禮首獎的精品咖啡連鎖業者王信鈞今天接受採訪時表示，看到桃醫爆發群聚感染事件後，有業者拒送便當，讓他心中很難過，第一線防疫醫護人員24小時輪班抗疫，過程的辛苦令人心酸。

為了向勞苦功高的醫護人員打氣，王信鈞指出，他今年與世界盃烘豆大賽前3名烘豆大師合作，原本3名烘豆大師要將得獎咖啡配方帶來台灣，結果因為疫情無法來台，他因而將烘焙出的第一批掛耳咖啡1000包贈給桃園醫院，希望醫護人員也能品嚐到世界冠軍咖啡。

為了趕製這批咖啡，王信鈞表示，不只咖啡外包裝特別印上「謝謝您無私的奉獻！全民防疫，台灣加油！」的字樣，而且數十名員工還全體總動員，親手寫下祝福卡片，希望第一線醫護人員都能感受到大家的心意。