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水情告急 竹市啟動工業用水抗旱三箭

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
近期氣候異常，今年1月6日經濟部宣布新竹市水情提升為橙燈警示。圖／報系資料照
近期氣候異常，今年1月6日經濟部宣布新竹市水情提升為橙燈警示。圖／報系資料照

近期氣候異常，今年1月6日經濟部宣布新竹市水情提升為橙燈警示，其中，每月1千度以上的工業用戶須節水7%。為此，新竹市府啟動工業用水抗旱三箭，包括水資源中心回收水再利用、取用RO再生水，及工業用井水開放用水限制。

市府說明，抗旱第一箭是提升供水效率，位於香山區的客雅水資源回收中心，每天可提供1千噸回收水，目前已將供水管徑由2吋改為3吋，並增設加壓馬達，將每秒流速從4.41m提升至10.3m，加快供水速度，增加各單位取用意願。

第二箭是經濟部水利署於客雅水資源回收中心設置「RO級移動式淨水設備」，利用超微過濾機及RO逆滲透淨水機將汙水淨化，今年2月1日啟動供水，每天可供1500噸再生水，其產水水質可供工業冷卻水及生活次級用水之用（非接觸用水），免費提供鄰近區域用水戶取用。

第三箭則是取消工業水井地下水權限制，援引水利法施行細則第64-1條第2款規定，若產業有地下水水權狀，將提高30%地下水使用量，鼓勵產業多利用自有地下水源，以節約自來水用量給民生使用，初步開放期限至今年6月30日，期望能在梅雨季時，透過大量降雨，解水庫之渴，回復正常供水。

市府工務處表示，目前工業用水戶正落實節水管控作業，已有竹科廠商陸續完成登記並取用RO再生水，包括台灣積體電路製造股份有限公司、聯華電子股份有限公司，與力積電子股份有限公司，抗旱期間歡迎鄰近工業區廠商事先上網預約並多加利用。

工務處表示，RO級移動式淨水設備相關資訊可於經濟部水利署官網查詢，(https://www.wra.gov.tw/cl.aspx?n=19601)，有用水需求者也可上網(https://fhy.wra.gov.tw/Drawoff/Reservation/ReservationWater)預約登記。呼籲抗旱期間請環境清潔單位、園藝廠商及營建工地多利用回收水資源，產業與民眾齊心抗旱。

抗旱 地下水 水資源

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