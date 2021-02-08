台南長照據點供餐蹲路邊洗菜 社會局：朝中央廚房努力

台南市目前有178個C級長照據點有供應長者餐食，但是其中部分設備簡陋、煮食的人員也都是志工，潛在問題相當多，社會局長陳榮枝表示，希望未來能夠逐漸朝向中央廚房的方式供應，提升供餐品質。

台南市長黃偉哲上午前往東區富強里活動中心，關心長者們共餐的狀況，中心內目前設為關懷據點，同時也是C級長照據點，他表示，目前因為疫情，原本共餐取消，改為包便當回家吃，但是服務仍然不打折。

他提醒，部立桃園醫院的危機現已暫時解除，但是大家防疫還是不能鬆懈，因為不知道什麼時候有下一個未爆彈，當初部桃就是境外移入的確診者，醫護人員在照顧的時候不小心感染。

陳榮枝表示，目前已經與業者在洽談中，第一個中央廚房可能會設在六甲區，由中央廚房統一製作餐點，供應鄰近的長照據點。

而針對過年期間，長照據點供餐停止，可能會影響到部分長者用餐，長照中心表示，目前針對二級以上失能長者（需要協助才能外出）的送餐服務，春節期間仍然不打烊，而照服員提供備餐服務的，春節期間也照舊。

台南市目前有652里，社會局鼓勵65歲以上老年人口超過15%，優先在里內設立關懷據點，目前有370個，其中又有178個設為C級長照據點，針對健康、亞健康，或屬於失智、失能前期的長者，提供社會參與、健康促進、共餐、預防及延緩失能等服務。

社會局指出，目前每個供餐據點，每周提供一天、三天、五天不等的供餐，政府補補助1萬3000到1萬5000元不等，但是經費還是不太夠，會媒合一些平台，免費提供食材，有的社區還會自己種菜，平日由社區裡的志工媽媽協助備餐。

但是如果與學校的營養午餐相比，沒有正式的廚房、營養師、工作人員等，有的甚至是在公園、戶外的場地準備餐點，比較克難，食材的品質也不一，而志工媽媽雖然有保險，仍擔心會有燙傷等意外發生。