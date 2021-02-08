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台南長照據點供餐蹲路邊洗菜 社會局：朝中央廚房努力

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午前往東區富強里活動中心關心長照據點長者供餐服務。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲上午前往東區富強里活動中心關心長照據點長者供餐服務。記者修瑞瑩／攝影

台南市目前有178個C級長照據點有供應長者餐食，但是其中部分設備簡陋、煮食的人員也都是志工，潛在問題相當多，社會局長陳榮枝表示，希望未來能夠逐漸朝向中央廚房的方式供應，提升供餐品質。

台南市長黃偉哲上午前往東區富強里活動中心，關心長者們共餐的狀況，中心內目前設為關懷據點，同時也是C級長照據點，他表示，目前因為疫情，原本共餐取消，改為包便當回家吃，但是服務仍然不打折。

他提醒，部立桃園醫院的危機現已暫時解除，但是大家防疫還是不能鬆懈，因為不知道什麼時候有下一個未爆彈，當初部桃就是境外移入的確診者，醫護人員在照顧的時候不小心感染。

陳榮枝表示，目前已經與業者在洽談中，第一個中央廚房可能會設在六甲區，由中央廚房統一製作餐點，供應鄰近的長照據點。

而針對過年期間，長照據點供餐停止，可能會影響到部分長者用餐，長照中心表示，目前針對二級以上失能長者（需要協助才能外出）的送餐服務，春節期間仍然不打烊，而照服員提供備餐服務的，春節期間也照舊。

台南市目前有652里，社會局鼓勵65歲以上老年人口超過15%，優先在里內設立關懷據點，目前有370個，其中又有178個設為C級長照據點，針對健康、亞健康，或屬於失智、失能前期的長者，提供社會參與、健康促進、共餐、預防及延緩失能等服務。

社會局指出，目前每個供餐據點，每周提供一天、三天、五天不等的供餐，政府補補助1萬3000到1萬5000元不等，但是經費還是不太夠，會媒合一些平台，免費提供食材，有的社區還會自己種菜，平日由社區裡的志工媽媽協助備餐。

但是如果與學校的營養午餐相比，沒有正式的廚房、營養師、工作人員等，有的甚至是在公園、戶外的場地準備餐點，比較克難，食材的品質也不一，而志工媽媽雖然有保險，仍擔心會有燙傷等意外發生。

陳榮枝表示，未來希望逐漸朝向中央廚房的方式供應，而且使用者付費，不像現在有的地方收錢、有的不收，沒有統一的規範。

台南市長黃偉哲上午前往東區富強里活動中心關心長照據點長者供餐服務。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲上午前往東區富強里活動中心關心長照據點長者供餐服務。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲上午前往東區富強里活動中心關心長照據點長者供餐服務。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲上午前往東區富強里活動中心關心長照據點長者供餐服務。記者修瑞瑩／攝影

長照 春節

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