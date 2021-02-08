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桃市年前大家具清運申請 只到今天下午5點

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市各區中隊在農曆年前都會受理老舊沙發、櫥櫃的清運申請，最後時間只要今天下午5點，要汰舊換新的民眾可要把握機會。圖／市府環保局提供
桃園市各區中隊在農曆年前都會受理老舊沙發、櫥櫃的清運申請，最後時間只要今天下午5點，要汰舊換新的民眾可要把握機會。圖／市府環保局提供

許多民眾會在過年期間淘汰家中老舊家具，不過老舊的大型家具可千萬不能亂丟，違者可開罰最高6000元罰款。桃園市各區中隊在農曆年前都會受理老舊沙發、櫥櫃的清運申請，最後預約時間只到今天下午5點，要汰舊換新的民眾可要把握機會。

過年前民眾都會進行大掃除，環保局提醒，如有家具要汰換，請一定要先打電話跟各區清潔中隊預約清運，要先約好時間再移至清運處，否則隨意棄置會違反廢棄物清理法，可依法處罰1200元到6000元罰款。

環保局指出，從1月起到2月5日止，大型家具清運的申請件數已有3萬5千件，光是上周就有逾8000人預約，清潔隊員現在已經陸續開始執行清運工作，要特別注意的是，各區中隊農曆年前最後受理時間就是今天下午5點，有需要的民眾要趕緊預約。

環保局表示，如民眾沒有在今天下午5點前向各區中隊申請，想清運大型家具就要等到年後才能預約，清潔隊員會在年後儘快未民眾排定清運時間，呼籲民眾千萬不能隨意丟棄。

廢棄物

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