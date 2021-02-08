快訊

喜馬拉雅山河崩毀：印度冰川大洪水..百人滅頂為什麼？

趙少康宣布參選2024總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工研院連續10年辦桶柑義賣 與企業夥伴攜手送暖

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
工研院舉辦「公益十年，益起採橘」桶柑公益義賣活動，連續十年來共募得將近300萬元的善款，捐贈140餘家次的社福機構。圖／工研院提供
工研院舉辦「公益十年，益起採橘」桶柑公益義賣活動，連續十年來共募得將近300萬元的善款，捐贈140餘家次的社福機構。圖／工研院提供

工研院攜手企業夥伴連續10年舉辦桶柑義賣活動，今年舉辦「公益十年，益起採橘」活動，多家企業大力支持，積極認購在地優質農產，縮短水果的碳旅程，同時輔導新竹芎林果農以低農藥的友善耕作方式，讓民眾吃得安心，也為環境生態永續發展盡一份心力。

工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，今年在疫情影響下，企業仍積極認購，銷售量較去年逆勢成長6％，10年來已協助新竹在地農家銷售約19萬斤的柑橘，募得將近300萬元的善款，捐贈多家社福機構達140餘次。

為提高在地農產品的附加價值，工研院的研發團隊此次特別拜訪農會農民，希望未來能鏈結工研院的技術為農作物開發創新產品。工研院中分院博士張景煇表示，研發團隊可協助農民，運用產量過剩或外觀不佳的原料，透過技術萃取，製作如富含桶柑風味的風味水，或做為精油來開發成清潔用品，為農產品加值。

新竹縣芎林鄉農會總幹事陳冠伶說，每年收成的桶柑都會有一定比例的「格外品」，通常較小或表皮較不美觀，雖然美味不減，但農民都要以虧本的價格售出，讓人看了覺得很心疼，很開心能與工研院接洽，讓賣相不佳的桶柑有翻身的機會，期待未來的合作能協助在地果農提升桶柑的附加價值。

此次參與認購的企業包括大力卜、帆宣系統科技、技嘉集團、日堡全球、國鑫照明、朋程科技、中華民國科技管理學會、潘文淵文教基金會及工研院院友會等。

其中，連續十年不間斷支持活動的帆宣系統科技董事長特助蔡鈞鴻表示，透過加碼認購公益桶柑禮盒，希望客戶收到禮盒時，也同時收下新年吉利與支持公益的祝福。

新竹 農民 農會

延伸閱讀

宜蘭去年雨害「它」倖存 黃金茂谷柑今年豐收搶市

十銓董座有機栽種桶柑做公益 栽出團隊向心力

峨眉桶柑產量大減5成 農會苦惱品質不減、收入卻銳減

8旬情報員爺爺手寫春聯 獨立書店圓夢擺攤義賣

相關新聞

苗栗山海龍騰斷橋高空鐵道單車小旅行

走入苗栗的客家風情山城裡，帶著可愛的媽媽來趟輕輕鬆鬆0難度的高空鐵道自行車之旅，不費力就可飽覽舊鐵道風情的山城路線最喜歡。

桃園估600人在防疫旅館過年 鄭文燦Clubhouse開嗓同歡

部桃危機解除，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議指出，預計至除夕防疫旅館仍會有600人，為了讓他們春節不要1人圍爐，鄭表...

新竹翻修圖書館「電腦擺落地窗前」好文青？專家：傷眼不實用

新竹市青少年館近20年未翻修，近期市府投入上千萬元重新整修，在大片落地窗前增設座位區和資料檢索區。整體設計雖看起來相當典雅，專家卻認為把電腦螢幕擺在窗前不實用且傷眼。

2個清零計畫完成 鄭文燦：最後一個足跡大溪老街已安全

部桃危機解除，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，中央昨宣布取消註記部桃健保卡，部桃、社區2個清零計畫同步完成，案90...

桃市年前大家具清運申請 只到今天下午5點

許多民眾會在過年期間淘汰家中老舊家具，不過老舊的大型家具可千萬不能亂丟，違者可開罰最高6000元罰款。桃園市各區中隊在農...

工研院連續10年辦桶柑義賣 與企業夥伴攜手送暖

工研院攜手企業夥伴連續10年舉辦桶柑義賣活動，今年舉辦「公益十年，益起採橘」活動，多家企業大力支持，積極認購在地優質農產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。