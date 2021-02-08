工研院連續10年辦桶柑義賣 與企業夥伴攜手送暖

工研院攜手企業夥伴連續10年舉辦桶柑義賣活動，今年舉辦「公益十年，益起採橘」活動，多家企業大力支持，積極認購在地優質農產，縮短水果的碳旅程，同時輔導新竹芎林果農以低農藥的友善耕作方式，讓民眾吃得安心，也為環境生態永續發展盡一份心力。

工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，今年在疫情影響下，企業仍積極認購，銷售量較去年逆勢成長6％，10年來已協助新竹在地農家銷售約19萬斤的柑橘，募得將近300萬元的善款，捐贈多家社福機構達140餘次。

為提高在地農產品的附加價值，工研院的研發團隊此次特別拜訪農會與農民，希望未來能鏈結工研院的技術為農作物開發創新產品。工研院中分院博士張景煇表示，研發團隊可協助農民，運用產量過剩或外觀不佳的原料，透過技術萃取，製作如富含桶柑風味的風味水，或做為精油來開發成清潔用品，為農產品加值。

新竹縣芎林鄉農會總幹事陳冠伶說，每年收成的桶柑都會有一定比例的「格外品」，通常較小或表皮較不美觀，雖然美味不減，但農民都要以虧本的價格售出，讓人看了覺得很心疼，很開心能與工研院接洽，讓賣相不佳的桶柑有翻身的機會，期待未來的合作能協助在地果農提升桶柑的附加價值。

此次參與認購的企業包括大力卜、帆宣系統科技、技嘉集團、日堡全球、國鑫照明、朋程科技、中華民國科技管理學會、潘文淵文教基金會及工研院院友會等。

其中，連續十年不間斷支持活動的帆宣系統科技董事長特助蔡鈞鴻表示，透過加碼認購公益桶柑禮盒，希望客戶收到禮盒時，也同時收下新年吉利與支持公益的祝福。