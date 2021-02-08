部桃危機解除湧現看診人潮 病患：陳時中說乾淨才放心

部立桃園醫院爆發群聚感染，昨天中央流行疫情指揮中心宣布危機解除，並解散前進指揮所，今天醫院人潮明顯變多，老病患紛紛回院看診，有婦人更直呼，「陳時中說醫院乾淨了，才放心來看病」。

部桃群聚造成20人染疫，1月18日由王必勝擔任指揮官的前進指揮所成立，歷經21天的辛苦抗疫，終於在昨天功成身退，衛福部長陳時中更說，「部桃可能是全台灣最乾淨的地方」，而後續防疫措施將由院方緊急應變中心接手。

今天一早不僅部桃停車場的車輛變多，門診區更坐滿患者，領藥區也開始需要排隊等待。一名男子表示，昨天說部桃是全台灣最安全的地方，今天才來回診，不過可能是因為才剛解禁，跟疫情前相比，人潮還是偏少，趁現在趕緊回診就不用排隊。

到神經外科回診的婦人說，之前都不敢來看病，健保卡上會被註記是部桃患者，怕別人會指指點點，昨天宣布不再註記，且陳時中也掛保證說部桃很乾淨，終於可以放心回院看病，但還是會把口罩戴好保護自己。