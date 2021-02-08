快訊

喜馬拉雅山河崩毀：印度冰川大洪水..百人滅頂為什麼？

趙少康宣布參選2024總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部桃危機解除湧現看診人潮 病患：陳時中說乾淨才放心

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
部立桃園醫院爆發群聚感染，昨天中央流行疫情指揮中心宣布危機解除，並解散前進指揮所，今天醫院人潮明顯變多，老病患紛紛回院看診。記者陳夢茹／攝影
部立桃園醫院爆發群聚感染，昨天中央流行疫情指揮中心宣布危機解除，並解散前進指揮所，今天醫院人潮明顯變多，老病患紛紛回院看診。記者陳夢茹／攝影

部立桃園醫院爆發群聚感染，昨天中央流行疫情指揮中心宣布危機解除，並解散前進指揮所，今天醫院人潮明顯變多，老病患紛紛回院看診，有婦人更直呼，「陳時中說醫院乾淨了，才放心來看病」。

部桃群聚造成20人染疫，1月18日由王必勝擔任指揮官的前進指揮所成立，歷經21天的辛苦抗疫，終於在昨天功成身退，衛福部長陳時中更說，「部桃可能是全台灣最乾淨的地方」，而後續防疫措施將由院方緊急應變中心接手。

今天一早不僅部桃停車場的車輛變多，門診區更坐滿患者，領藥區也開始需要排隊等待。一名男子表示，昨天說部桃是全台灣最安全的地方，今天才來回診，不過可能是因為才剛解禁，跟疫情前相比，人潮還是偏少，趁現在趕緊回診就不用排隊。

到神經外科回診的婦人說，之前都不敢來看病，健保卡上會被註記是部桃患者，怕別人會指指點點，昨天宣布不再註記，且陳時中也掛保證說部桃很乾淨，終於可以放心回院看病，但還是會把口罩戴好保護自己。

部桃 陳時中 患者

延伸閱讀

「全台最乾淨」 部桃危機解除 前進指揮所解散

陳時中：大力扶持本土新冠疫苗

進駐桃園醫院白了頭 王必勝最怕接到這2人電話

部桃事件凸顯醫療網分工矛盾？陳時中：疫情穩定時檢討

相關新聞

苗栗山海龍騰斷橋高空鐵道單車小旅行

走入苗栗的客家風情山城裡，帶著可愛的媽媽來趟輕輕鬆鬆0難度的高空鐵道自行車之旅，不費力就可飽覽舊鐵道風情的山城路線最喜歡。

桃園估600人在防疫旅館過年 鄭文燦Clubhouse開嗓同歡

部桃危機解除，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議指出，預計至除夕防疫旅館仍會有600人，為了讓他們春節不要1人圍爐，鄭表...

新竹翻修圖書館「電腦擺落地窗前」好文青？專家：傷眼不實用

新竹市青少年館近20年未翻修，近期市府投入上千萬元重新整修，在大片落地窗前增設座位區和資料檢索區。整體設計雖看起來相當典雅，專家卻認為把電腦螢幕擺在窗前不實用且傷眼。

2個清零計畫完成 鄭文燦：最後一個足跡大溪老街已安全

部桃危機解除，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，中央昨宣布取消註記部桃健保卡，部桃、社區2個清零計畫同步完成，案90...

桃市年前大家具清運申請 只到今天下午5點

許多民眾會在過年期間淘汰家中老舊家具，不過老舊的大型家具可千萬不能亂丟，違者可開罰最高6000元罰款。桃園市各區中隊在農...

工研院連續10年辦桶柑義賣 與企業夥伴攜手送暖

工研院攜手企業夥伴連續10年舉辦桶柑義賣活動，今年舉辦「公益十年，益起採橘」活動，多家企業大力支持，積極認購在地優質農產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。