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新竹翻修圖書館「電腦擺落地窗前」好文青？專家：傷眼不實用

聯合新聞網 / 綜合報導
新竹市青少年館經翻修後，採「開放式」設計，自然光從大片落地窗灑落在各個角落，預計3月全新開館，並從原本閱覽室正式升格為圖書館。圖／新竹市政府提供
新竹市青少年館經翻修後，採「開放式」設計，自然光從大片落地窗灑落在各個角落，預計3月全新開館，並從原本閱覽室正式升格為圖書館。圖／新竹市政府提供

新竹市青少年館近20年未翻修，近期市府投入上千萬元重新整修，在大片落地窗前增設座位區和資料檢索區。整體設計雖看起來相當典雅，專家卻認為把電腦螢幕擺在窗前不實用且傷眼。

新竹市青少年館有近百年歷史，近20年未翻修，館內硬體老化、昏暗還有漏水等問題。市府投入1800萬元重新整修，從原本閱覽室升格為圖書館，預計3月開館。館內以「開放式」設計，讓自然光從大片落地窗灑落在各個角落，窗外美景一覽無遺。翻修後的青少館增設資訊檢索區、藏書及座位區，在大片落地窗前設有大階梯座位區、自修桌，還有專屬雙人閱讀桌等。

台大食品科技研究所碩士、食品消費界資深專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」表示，「為什麼別的地方沒人想到要把電腦螢幕放在窗前？不是別人不夠文青，而是不實用而傷眼」，他指出夏天正午豔陽下，窗戶很明亮，導致人的瞳孔收縮，在這種環境下看螢幕會覺得很暗，瞇著眼睛相當吃力，眼睛容易感到疲勞。他說在浪漫和詩情畫意之下，他會先選擇實用。

對眼睛有害的「藍光」無所不在，醫師表示，太陽光的藍光其實比3C產品所發出的藍光更多，奧斯卡眼科中心診所院長張正忠說，研究顯示，曝曬於陽光底下時間較長的人，罹患老年性黃斑部病變機率較高，因此外出做好眼部防曬相當重要，例如戴太陽眼鏡。

新竹 圖書館

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