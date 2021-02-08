鄭文燦：大型活動停到2月底 鼓勵到桃園旅遊

桃園醫院武漢肺炎院內感染風險解除。桃園市長鄭文燦今天說，大型活動仍要停止到2月底，但桃園不是疫區，鼓勵大家來桃園旅遊，針對除夕夜仍在防疫旅館的600餘人將推出關懷方案。

鄭文燦上午主持防疫專案會議時表示，衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，部桃清空計畫全員核酸檢測都是陰性，環境也都是陰性，院內感染風險解除，代表這段時間衍伸的疫情得到控制，政策也是對的。

鄭文燦說，把大型活動停止到2月底的決定沒有改變，雖然疫情稍微舒緩，但防疫並沒有結束，還是要請大家遵守戴口罩的規定，桃園不是疫區，在防疫安全的情況下一樣可以正常生活，歡迎大家來桃園消費、旅遊、商務。

鄭文燦說，桃園醫院恢復啟動的時間預計在過年後，但過年期間仍會有醫療需求，依照往年預估，會有300多名的病患住院需求，需要其他醫院的協助，今天下午會召開11家醫院的聯防會議討論，讓市民的就醫權益不打折，後續也會協助桃園醫院再出發。

觀光旅遊局表示，預計除夕夜還會有600餘人住在防疫旅館，得在防疫旅館過年；鄭文燦指示，要相關局處提供關懷方案，讓這些人也能感受到過年，包括透過私密的美國語音社群軟體Clubhouse，讓他在雲端和這600餘人拜年，也許還可以唱歌。

桃園市衛生局指出，目前居家隔離人數為16人，居家檢疫人數為2217人；鄭文燦補充，確診者最後一個公布的足跡大溪老街是安全的，可以旅遊，其他醫院也是安全的。

今天另有ViewSonic優派國際股份有限公司捐贈myViewBoard數位教育平台，讓桃園師生免費註冊使用；鄭文燦表示，ViewSonic在顯示器的領域是第一品牌，在雙北推動雲端教育平台也獲得很多迴響，雖然台灣占營業額比例不多，感謝董事長朱家良仍支持雲端的種子教師教育平台，桃園也將持續推動雲端教學。