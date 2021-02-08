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2個清零計畫完成 鄭文燦：最後一個足跡大溪老街已安全

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市防疫會議。記者曾健祐／攝影
桃園市防疫會議。記者曾健祐／攝影

部桃危機解除，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，中央昨宣布取消註記部桃健保卡，部桃、社區2個清零計畫同步完成，案908至今已14天，也代表最後公布的足跡大溪老街已安全；鄭重申，桃園不是疫區，來桃園旅遊是安全的，防疫做得好和其他縣市一樣，歡迎大家來桃園。

鄭文燦說，從1月12日中央流行疫情指揮中心宣布部桃首例醫師確診，到昨天中央邀請部桃院長徐永年、桃市政府出席記者會，宣布部桃清零計畫、社區版清零計畫同步完成，採檢結果全數陰性，部桃衍生20個院內感染、社區感染得到控制，也追溯到感染源，代表擴大隔離採檢防火牆有效。

鄭也說，中央政策是精準防疫，桃園以精準防疫2.0版，把最大可能範圍匡列下來，避免社會傳播風險。他重申「桃園不是疫區」，在防疫安全下可以工作、生活、購物、旅遊及訪友，只是起初把大型活動停到2月底，僅保留少數人流。

鄭文燦說，最後確診的908案至今14天，風險期剛過，其最後足跡在大溪老街，現在也安全，所以他中午會過去幫大溪老街商圈加油；他也說，來桃園旅遊是安全的，防疫做得好和其他縣市一樣，歡迎大家來桃園。

桃園市衛生局統計，居家隔離累計列管5024人，累計解除5008人，目前列管中16人；中央昨（7日）零時起取消部桃員工、門急診病人健保卡「自主健康管理」註記，但民眾仍應配合，進入醫療機構全程戴口罩、手部清潔，盡量避免不必要陪病或探病，建議用視訊或電話替代。

大溪老街 健保卡 鄭文燦

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