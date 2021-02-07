7天春節假期醫療 苗栗縣6家急救責任醫院急診不打烊

春節7天連續假期將屆，苗栗縣政府衛生局公告6家急救責任醫院，包括衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院及大順醫院，提供24小時急診服務，另部苗、為恭、大千及苑裡李綜合提供24小時兒科急診。

除急救責任醫院的急診服務，苗栗縣內部分醫療院所除夕至年初五，依然提供門診及急診醫療服務，民眾可上網至衛生局網頁最新公告參酌，若利用健保署「全民健保行動快易通（APP）」、免付費服務專線0800-030598，或上健保署網站www.nhi.gov.tw，查詢春節假期醫療服務情形。

衛生局指出，今年冬天天氣多變化，日夜溫差大，民眾要特別注意長輩保暖，避免潛在心血管疾病發生，並留意飲食控制及維持正常作息，另慢性病患用藥不可中斷，其中高血壓、心臟病，糖尿病、氣喘及中風等慢性疾病病患，應事先檢視藥量是否足夠，以因應春節假期之需。