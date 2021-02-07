新竹縣人口淨遷入率連兩年全國最高 幼年人口比率全國第2

新竹縣近年來因生醫園區、AI智慧園區等產業快速發展，吸引大量外縣市人口移入，去年總人口數已突破57萬人，根據內政部資料顯示，竹縣人口總增加率千分之12.06，是本島最高、全國第二，僅次於連江縣的千分之14.41，原因除了新竹縣出生率千分之7.59為全國第六之外，人口淨遷入率更是連兩年全國最高。

縣府指出，新竹縣近年人口成長主因是淨遷入人口增加，去年總增加人數為6842人，其中淨遷入人數增加6331人，占92.53%，自然增加人數511人，占7.47%；若觀察近2年淨遷入率，竹縣2019年淨遷入率千分之11.15，去年千分之11.16，已連續2年居全國最高。

為讓年輕人願婚樂生，新竹縣政府青年事務中心積極舉辦聯誼活動，從2019至今辦理6場次，共605人共襄盛舉，成功配對51對，平均配對率達16%，其中一對配對成功的情侶今年也成功步入禮堂。

內政部戶政司公布2020年人口資料，結婚對數為12萬1702對、平均粗結婚率千分之5.16，而新竹縣結婚登記達3132對，粗結婚率千分之5.52高於全國數據，全國排名第3，僅次於桃園市千分之5.83及台中市千分之5.55。

新竹縣去年出生率則排名全國第6，幼年人口比率占16.11%，為全國第2，老化指數80.43%，全國第2低，顯示新竹縣結構年輕、老化情形較和緩。

縣長楊文科表示，統計結果顯示新竹縣是樂齡宜居，年輕有朝氣的城市，公共政策方面，縣府未來也會持續加強托嬰、育嬰、調整學區等政策，另公園綠地的配置、關注長照、日照並合理規範社福補助，努力引進更多產業，吸引更多年輕人移居新竹縣，對偏遠鄉鎮，也將以地方創生吸引年輕人進駐，縮小城鄉差距。