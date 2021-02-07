快訊

從撿菜尾到百億大亨 力山董座王坤復辭世

5連霸苗栗縣議員徐欽鴻今病逝 地方人士錯愕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣人口淨遷入率連兩年全國最高 幼年人口比率全國第2

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科表示，統計結果顯示新竹縣是樂齡宜居，年輕有朝氣的城市。圖／新竹縣政府提供
縣長楊文科表示，統計結果顯示新竹縣是樂齡宜居，年輕有朝氣的城市。圖／新竹縣政府提供

新竹縣近年來因生醫園區、AI智慧園區等產業快速發展，吸引大量外縣市人口移入，去年總人口數已突破57萬人，根據內政部資料顯示，竹縣人口總增加率千分之12.06，是本島最高、全國第二，僅次於連江縣的千分之14.41，原因除了新竹縣出生率千分之7.59為全國第六之外，人口淨遷入率更是連兩年全國最高。

縣府指出，新竹縣近年人口成長主因是淨遷入人口增加，去年總增加人數為6842人，其中淨遷入人數增加6331人，占92.53%，自然增加人數511人，占7.47%；若觀察近2年淨遷入率，竹縣2019年淨遷入率千分之11.15，去年千分之11.16，已連續2年居全國最高。

為讓年輕人願婚樂生，新竹縣政府青年事務中心積極舉辦聯誼活動，從2019至今辦理6場次，共605人共襄盛舉，成功配對51對，平均配對率達16%，其中一對配對成功的情侶今年也成功步入禮堂。

內政部戶政司公布2020年人口資料，結婚對數為12萬1702對、平均粗結婚率千分之5.16，而新竹縣結婚登記達3132對，粗結婚率千分之5.52高於全國數據，全國排名第3，僅次於桃園市千分之5.83及台中市千分之5.55。

新竹縣去年出生率則排名全國第6，幼年人口比率占16.11%，為全國第2，老化指數80.43%，全國第2低，顯示新竹縣結構年輕、老化情形較和緩。

縣長楊文科表示，統計結果顯示新竹縣是樂齡宜居，年輕有朝氣的城市，公共政策方面，縣府未來也會持續加強托嬰、育嬰、調整學區等政策，另公園綠地的配置、關注長照、日照並合理規範社福補助，努力引進更多產業，吸引更多年輕人移居新竹縣，對偏遠鄉鎮，也將以地方創生吸引年輕人進駐，縮小城鄉差距。

新竹 內政部

延伸閱讀

年節將至 竹縣社福機構盼外界伸援手助弱勢享用年菜

相關新聞

5連霸苗栗縣議員徐欽鴻病逝 大砲問政風範在夙昔

苗栗縣議會黨團無黨籍聯盟召集人徐欽鴻今天病逝，享壽65歲，他生前歷任2屆大湖鄉民代表、5屆縣議員，大砲問政風格，關心農業...

新竹縣人口淨遷入率連兩年全國最高 幼年人口比率全國第2

新竹縣近年來因生醫園區、AI智慧園區等產業快速發展，吸引大量外縣市人口移入，去年總人口數已突破57萬人，根據內政部資料顯...

挺醫護！ 屏東縣長潘孟安帶2卡車水果300萬贈桃園

部立桃園醫院爆發群聚感染，為撐桃園、挺醫護，屏東縣長潘孟安今天偕同車城福安宮載著2卡車當地水果、300萬防疫基金到桃園，...

年節將至 竹縣社福機構盼外界伸援手助弱勢享用年菜

春節即將到來，受疫情升溫影響，許多弱勢團體的年節活動只能喊停。以照顧失智症患者為主的新竹縣湖口鄉寧園安養院，因取消外界可...

竹東鐵道親子公園完工揭牌 公園名由鄉親投票選出

新竹縣竹東鎮北興路一段的親子公園近日完工，竹東鎮公所在臉書絲專頁舉辦「我們的公園我命名」活動，邀請民眾一同為新公園命名，...

桃市流感疫苗剩3萬多劑 13行政區加開疫苗接種站

因應民眾趕辦洽公、採購年貨，預期公共場所及機關洽公出入人潮可能增加，桃園市衛生局表示，往年流感疫情高峰常落在農曆春節前後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。