5連霸苗栗縣議員徐欽鴻病逝 大砲問政風範在夙昔

苗栗縣議會黨團無黨籍聯盟召集人徐欽鴻今天病逝，享壽65歲，他生前歷任2屆大湖鄉民代表、5屆縣議員，大砲問政風格，關心農業發展、農友權益，地方建設及事務等，許多鄉親記憶猶新，今天突然病逝，地方人士錯愕與不捨。

徐欽鴻從政20多年，服務地方扎根基層，這屆選舉大湖、卓蘭、泰安、獅潭的縣議員第6選區，議員名額從3席減縮到2席，他依然高票從割喉戰勝出，5連霸德高望重，被推選無黨籍聯盟召集人，成員有8人，成了議會藍、綠之外勢力，他也不改強悍問政風格，去年5月定期會曾為高接梨穗寒害，未列入天然災害現金補助，為農友權益大聲疾呼。

大湖鄉長胡娘妹說，徐欽鴻生前關心農業、農民及地方建設、事務等，為民服務馬不停蹄，先前卻因發生橫紋肌溶解症不良於行，後來又腹膜炎併發敗血，今天中午病逝，遺體已經接回家中，典型在夙昔，地方人士相當不捨。

苗栗縣政府民政處長彭基山指出，地方制度法規定，縣議員「其所遺任期不足2年，且缺額未達總名額二分之一時，不再補選」，第6選區雖僅2名議員，但所遺任期不足2年，因此將不會辦理補選。