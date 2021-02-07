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年節將至 竹縣社福機構盼外界伸援手助弱勢享用年菜

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
寧園在春節前舉辦「記憶友善中正市場」活動，將菜市場搬入院內，讓長輩、精障住民模擬社會參與，進而達到復健效果。圖／寧園安養院提供
寧園在春節前舉辦「記憶友善中正市場」活動，將菜市場搬入院內，讓長輩、精障住民模擬社會參與，進而達到復健效果。圖／寧園安養院提供

春節即將到來，受疫情升溫影響，許多弱勢團體的年節活動只能喊停。以照顧失智症患者為主的新竹縣湖口鄉寧園安養院，因取消外界可參與的圍爐餐會，使募款狀況雪上加霜；華山基金會在新竹地區的15個愛心天使站也陸續將年菜送至獨居長輩家中，目前孤老經費募集尚缺3成，盼外界能伸援手，讓長輩感受圍爐氣氛過個好年。

華山基金會表示，受疫情影響，經費募集更不容易，基金會發起「愛老人 愛團圓」公益行動，在除夕前陸續將年菜送至新竹地區服務的1050位弱勢孤老家中，目前經費募集尚缺3成，邀請各界響應，幫助弱勢孤老過好年。愛心年菜一份700元及常年服務經費每月1250元、一年1萬5000元，有意者可撥打愛心專線03–5104678；劃撥帳號19915761(備註110年菜)。

寧園服務對象則為全台各縣市政府轉介，超過82％住民為中、低收入戶者，因政府補助有限，加上受疫情衝擊，捐款金額大幅減少，為了防疫，也取消每年都舉辦的圍爐餐會。為了能使住民長輩感受過年氣氛，盼透過大眾愛心，替長輩募集加菜金，讓住民可在各自苑區享受豐盛新年大餐，有意者可電話洽詢03–5979066轉分機106、131。

另外，因疫情減少與外界接觸機會，院方也在春節前舉辦「記憶友善中正市場」活動，將菜市場搬入院內，吸引住民參與，由職能治療師、活動輔療員扮演孫子、孫女指定想吃年菜料理，由住民拿著對應手卡買食材，營養師也會暗中協助認知功能較差的住民順利買到正確的食材。

市場的攤販則由院內精障區住民擔任，透過服務住民購物過程，也讓精障住民同步復健，透過自立支援與賦權的精神，完成「記憶友善中正市場」活動，採購結束後，將食材交給廚房烹飪成年菜，提供住民享用。

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