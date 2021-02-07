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竹東鐵道親子公園完工揭牌 公園名由鄉親投票選出
新竹縣竹東鎮北興路一段的親子公園近日完工，竹東鎮公所在臉書絲專頁舉辦「我們的公園我命名」活動，邀請民眾一同為新公園命名，經過近半個月的票選，最後以「竹東鐵道親子公園」獲得最高票，昨天也為新公園揭牌。
竹東鎮公所表示，竹東鐵道親子公園屬舊公園綠地活化改造，佔地面積約1200多坪，遊憩設施分成大、小2個區塊，大區塊有鳥巢圓盤鞦韆、草皮涵洞、跳樁等以兒童為主遊戲設施，小區塊以成年體健設施為主，中間是已廢棄的舊台泥載運礦石運輸鐵道，而附近台鐵內灣線鐵路彩繪火車經過，也成了公園的另一項特色。
公所第一次透過FB粉絲專頁，舉辦「我們的公園我命名」活動網路投票，規畫給網友們票選的公園名稱包括鐵道親子公園、北興親子公園、北星親子公園、星星親子公園、沛納海親子公園、寶貝親子公園共6組，從1月19日至2月1日投票活動截止，以「竹東鐵道親子公園」獲得壓倒性的按讚票數，與第二高票的「北興親子公園」票數相差近一半。
竹東鎮公所指出，此次公園網路命名活動，觸及人數達3萬多人，互動次數有5600次，並從按讚數最高的鐵道親子公園群，抽出20名幸運者，贈送高硼矽茶水分離器、變色馬克杯、陶瓷吸水杯墊獎品；次高票數北興親子公園群則抽出10名幸運者，贈送熊本雄400毫升水杯、文創木製造型32G隨身碟，感謝民眾踴躍參與在地活動。
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