仍受新冠肺炎確診者足跡影響 大溪老街不見人潮

桃園市大溪老街受興冠肺炎案908足跡影響，昨天和今天人潮還是沒起色，「街頭看到結尾有幾個人可以算得出來」、「生意掉了80趴」，店家表示昨天和今天是春節前最後的周休假日，大溪和平老街人潮比以往例假日少7成以上。

福仁里里長黃春成說，過去春節前一個禮拜大家忙大掃除，老街的遊客確實會少一些，但是今年受新管肺炎確診案908足跡影響，人潮生意都差了一大截，和平老街靠近康莊路（前頭）這邊還有一些遊客，往福仁宮、普濟堂方向走人越來越少，100多公尺的路不會超過30人。

黃春成說，大溪老街還有周邊已經多次消毒，市長鄭文燦也來訪視掛保證安全無虞，只要遊客戴口罩逛老街，店家一定會做好防疫工作，大家可以放心逛街、消費，希望春節連假人潮能夠回來，恢復繁榮景象。