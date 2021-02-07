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仍受新冠肺炎確診者足跡影響 大溪老街不見人潮

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
和平老街後段往普濟堂遊客稀少。圖／擷取桃園市觀旅局即時影像
和平老街後段往普濟堂遊客稀少。圖／擷取桃園市觀旅局即時影像

桃園市大溪老街受興冠肺炎案908足跡影響，昨天和今天人潮還是沒起色，「街頭看到結尾有幾個人可以算得出來」、「生意掉了80趴」，店家表示昨天和今天是春節前最後的周休假日，大溪和平老街人潮比以往例假日少7成以上。

福仁里里長黃春成說，過去春節前一個禮拜大家忙大掃除，老街的遊客確實會少一些，但是今年受新管肺炎確診案908足跡影響，人潮生意都差了一大截，和平老街靠近康莊路（前頭）這邊還有一些遊客，往福仁宮、普濟堂方向走人越來越少，100多公尺的路不會超過30人。

黃春成說，大溪老街還有周邊已經多次消毒，市長鄭文燦也來訪視掛保證安全無虞，只要遊客戴口罩逛老街，店家一定會做好防疫工作，大家可以放心逛街、消費，希望春節連假人潮能夠回來，恢復繁榮景象。

市政府前總顧問黃適卓昨天也到老街，和一旁的傳統市場發口罩為商圈宣傳，在地攤商不諱言雖然環境消毒好幾輪，但是生意和之前差很大，「沒有觀光客要怎麼做生意？東西再好也沒人買，賣不出去啊」，希望大家在過年前後來大溪老街走走，消毒好幾次了，現在是最安全的時候。

大溪和平老街靠近康莊路這邊今天中午遊客比較多。圖／擷取桃園市觀旅局即時影像
大溪和平老街靠近康莊路這邊今天中午遊客比較多。圖／擷取桃園市觀旅局即時影像

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